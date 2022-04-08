https://tr.sputniknews.com/20220408/jandarma-genel-komutanligina-250-sozlesmeli-uzman-erbas-alinacak-1055403463.html

Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T04:42+0300

2022-04-08T04:42+0300

2022-04-08T04:42+0300

türkiye

jandarma genel komutanlığı

sözleşmeli personel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102501/38/1025013822_0:107:1025:683_1920x0_80_0_0_b939dd1b2bdf6cd4eec33de72cc55978.jpg

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jandarma genel komutanlığı, sözleşmeli personel