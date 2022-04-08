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https://tr.sputniknews.com/20220408/jandarma-genel-komutanligina-250-sozlesmeli-uzman-erbas-alinacak-1055403463.html
Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T04:42+0300
2022-04-08T04:42+0300
türkiye
jandarma genel komutanlığı
sözleşmeli personel
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.
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jandarma genel komutanlığı, sözleşmeli personel

Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

04:42 08.04.2022
© Fotoğraf : FacebookJandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© Fotoğraf : Facebook
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Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.
Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.
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