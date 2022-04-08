https://tr.sputniknews.com/20220408/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-mevkidasi-reznikov-ile-gorustu-1055405487.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T09:03+0300

2022-04-08T09:03+0300

2022-04-08T09:15+0300

hulusi akar

aleksey reznikov

politika

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesinde, diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.Özellikle Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde durulduğu görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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hulusi akar, aleksey reznikov