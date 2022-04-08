https://tr.sputniknews.com/20220408/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-mevkidasi-reznikov-ile-gorustu-1055405487.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T09:03+0300
2022-04-08T09:03+0300
2022-04-08T09:15+0300
hulusi akar
aleksey reznikov
politika
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesinde, diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.Özellikle Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde durulduğu görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
hulusi akar, aleksey reznikov
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
09:03 08.04.2022 (güncellendi: 09:15 08.04.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesinde, diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.
Özellikle Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde durulduğu görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.