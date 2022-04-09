Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220409/burdurda-kadin-cinayeti-esini-av-tufegiyle-basindan-vurdu-1055430106.html
Burdur'da kadın cinayeti: Eşini av tüfeğiyle başından vurdu
Burdur'da kadın cinayeti: Eşini av tüfeğiyle başından vurdu
Burdur’da dönerci dükkanı işleten kadın hakkında uzaklaştırma aldığı eşi tarafından av tüfeğiyle işyerinde vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca polis... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T03:11+0300
2022-04-09T03:11+0300
türkiye
kadın cinayeti
burdur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/09/1055430081_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_f6fdabce0d0feb288e8efb26010465fc.jpg
Olay, Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dönercilik yapan Nurcan Seçer (35), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serhan Seçer tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile başından ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesinde kaldırılan Nurcan Seçer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Serhan Seçer, Gazi Caddesi’nde babasının işlettiği dönerci dükkanına da zarar verdikten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Serhan Seçer’in birlikte dönercilik yaptığı eşi Nurcan Seçer ile bir süredir ayrı yaşadığı ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.Olay yerine gelen polis ekipleri döner dükkanında inceleme yaptı. Dükkanda çalışan kadın ise fenalık geçirdi.
türkiye
burdur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/09/1055430081_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3c5645b702b4037e6c186b20ffbf544.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın cinayeti, burdur

Burdur'da kadın cinayeti: Eşini av tüfeğiyle başından vurdu

03:11 09.04.2022
© İHA / ALİ KAPANBurdur’da dönerci dükkanı işleten kadın hakkında uzaklaştırma aldığı eşi tarafından av tüfeğiyle işyerinde vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Burdur’da dönerci dükkanı işleten kadın hakkında uzaklaştırma aldığı eşi tarafından av tüfeğiyle işyerinde vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© İHA / ALİ KAPAN
Abone olTelegram
Burdur’da dönerci dükkanı işleten kadın hakkında uzaklaştırma aldığı eşi tarafından av tüfeğiyle işyerinde vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dönercilik yapan Nurcan Seçer (35), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serhan Seçer tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile başından ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesinde kaldırılan Nurcan Seçer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Serhan Seçer, Gazi Caddesi’nde babasının işlettiği dönerci dükkanına da zarar verdikten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Serhan Seçer’in birlikte dönercilik yaptığı eşi Nurcan Seçer ile bir süredir ayrı yaşadığı ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri döner dükkanında inceleme yaptı. Dükkanda çalışan kadın ise fenalık geçirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала