https://tr.sputniknews.com/20220409/burdurda-kadin-cinayeti-esini-av-tufegiyle-basindan-vurdu-1055430106.html

Burdur'da kadın cinayeti: Eşini av tüfeğiyle başından vurdu

Burdur'da kadın cinayeti: Eşini av tüfeğiyle başından vurdu

Burdur’da dönerci dükkanı işleten kadın hakkında uzaklaştırma aldığı eşi tarafından av tüfeğiyle işyerinde vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca polis... 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T03:11+0300

2022-04-09T03:11+0300

2022-04-09T03:11+0300

türkiye

kadın cinayeti

burdur

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Olay, Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dönercilik yapan Nurcan Seçer (35), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serhan Seçer tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile başından ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesinde kaldırılan Nurcan Seçer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Serhan Seçer, Gazi Caddesi’nde babasının işlettiği dönerci dükkanına da zarar verdikten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Serhan Seçer’in birlikte dönercilik yaptığı eşi Nurcan Seçer ile bir süredir ayrı yaşadığı ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.Olay yerine gelen polis ekipleri döner dükkanında inceleme yaptı. Dükkanda çalışan kadın ise fenalık geçirdi.

türkiye

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kadın cinayeti, burdur