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https://tr.sputniknews.com/20220409/silivri-cezaevinde-toplu-intihar-iddialarina-ceza-ve-tevkifevleri-genel-mudurlugunden-yalanlama-1055429779.html
'Silivri Cezaevinde toplu intihar' iddialarına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
'Silivri Cezaevinde toplu intihar' iddialarına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan "Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğu" yönündeki iddiaların... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T01:55+0300
2022-04-09T01:58+0300
türkiye
silivri ceza infaz kurumu
ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü
intihar
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Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
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silivri ceza infaz kurumu, ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, intihar

'Silivri Cezaevinde toplu intihar' iddialarına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yalanlama

01:55 09.04.2022 (güncellendi: 01:58 09.04.2022)
© REUTERS / Osman OrsalSilivri Cezaevi
Silivri Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / Osman Orsal
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan "Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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