https://tr.sputniknews.com/20220410/ata-cinsel-tacizde-bulundugu-iddiasiyla-ihbar-edilerek-gozaltina-alinan-sahis-timar-yapiyordum-1055439424.html

Ata cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ihbar edilerek gözaltına alınan şahıs: Tımar yapıyordum

Ata cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ihbar edilerek gözaltına alınan şahıs: Tımar yapıyordum

Sakarya’nın Geyve ilçesinde ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şahsın... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T00:02+0300

2022-04-10T00:02+0300

2022-04-10T00:02+0300

türkiye

sakarya

at

tecavüz

hayvanlara işkence

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Olay, Çeltikler Mahallesi’nde eski stat arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atın arkasına geçerek tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Durumun haber verilmesi üzerine ata tecavüz ettiği iddia edilen E.D. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen E.D., emniyetteki ifadesinde, “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

türkiye

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sakarya, at, tecavüz, hayvanlara işkence