https://tr.sputniknews.com/20220410/ata-cinsel-tacizde-bulundugu-iddiasiyla-ihbar-edilerek-gozaltina-alinan-sahis-timar-yapiyordum-1055439424.html
Ata cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ihbar edilerek gözaltına alınan şahıs: Tımar yapıyordum
Ata cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ihbar edilerek gözaltına alınan şahıs: Tımar yapıyordum
Sakarya’nın Geyve ilçesinde ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şahsın... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T00:02+0300
2022-04-10T00:02+0300
2022-04-10T00:02+0300
türkiye
sakarya
at
tecavüz
hayvanlara işkence
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Olay, Çeltikler Mahallesi’nde eski stat arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atın arkasına geçerek tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Durumun haber verilmesi üzerine ata tecavüz ettiği iddia edilen E.D. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen E.D., emniyetteki ifadesinde, “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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sakarya, at, tecavüz, hayvanlara işkence
Ata cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ihbar edilerek gözaltına alınan şahıs: Tımar yapıyordum
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şahsın, “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savundu.
Olay, Çeltikler Mahallesi’nde eski stat arazisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, atın arkasına geçerek tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Durumun haber verilmesi üzerine ata tecavüz ettiği iddia edilen E.D. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen E.D., emniyetteki ifadesinde, “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savundu.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.