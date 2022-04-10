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F1 Avustralya Grand Prix'sini Leclerc kazandı
F1 Avustralya Grand Prix'sini Leclerc kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının pilotu Charles Leclerc birinci oldu. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T12:18+0300
2022-04-10T12:18+0300
yaşam
formula 1 (f1)
charles leclerc
ferrari
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Sezonun 3. mücadelesi, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5.2 kilometrelik pistte, 58 tur üzerinden yapıldı. Pole pozisyonundaki Charles Leclerc startta liderliğini korudu. 9. cepten kalkan diğer Ferrari sürücüsü Carlos Sainz ise 2. turda spin atarak yarış dışı kaldı.Pit stoplar sonrası Leclerc'in arkasında 2. sırada yer alan Red Bull pilotu Max Verstappen, 39. turda aracının arızalanması nedeniyle mücadeleye veda etti. Kalan bölümde yarışı rahat biçimde lider götüren Leclerc, en hızlı tur zamanını da elde ederek damalı bayrağı ilk sırada gördü. 24 yaşındaki sürücü, sezonun 2'nci, kariyerinin 4. birinciliğine ulaştı.Red Bull'dan Sergio Perez, Leclerc'in 20.5 saniye arkasında 2'nci, Mercedes'ten George Russell ise liderin 25.5 saniye gerisinde 3. oldu. Puanını 71'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Leclerc, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 34 puana yükseltti.Sezonun 4. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si 24 Nisan'da yapılacak.
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formula 1 (f1), charles leclerc, ferrari

F1 Avustralya Grand Prix'sini Leclerc kazandı

12:18 10.04.2022
© AAFerrari takımının pilotu Charles Leclerc
Ferrari takımının pilotu Charles Leclerc - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© AA
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının pilotu Charles Leclerc birinci oldu.
Sezonun 3. mücadelesi, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5.2 kilometrelik pistte, 58 tur üzerinden yapıldı. Pole pozisyonundaki Charles Leclerc startta liderliğini korudu. 9. cepten kalkan diğer Ferrari sürücüsü Carlos Sainz ise 2. turda spin atarak yarış dışı kaldı.
Pit stoplar sonrası Leclerc'in arkasında 2. sırada yer alan Red Bull pilotu Max Verstappen, 39. turda aracının arızalanması nedeniyle mücadeleye veda etti. Kalan bölümde yarışı rahat biçimde lider götüren Leclerc, en hızlı tur zamanını da elde ederek damalı bayrağı ilk sırada gördü. 24 yaşındaki sürücü, sezonun 2'nci, kariyerinin 4. birinciliğine ulaştı.
Red Bull'dan Sergio Perez, Leclerc'in 20.5 saniye arkasında 2'nci, Mercedes'ten George Russell ise liderin 25.5 saniye gerisinde 3. oldu. Puanını 71'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Leclerc, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 34 puana yükseltti.
Sezonun 4. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si 24 Nisan'da yapılacak.
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