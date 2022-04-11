https://tr.sputniknews.com/20220411/apple-hindistanda-iphone-13-uretimine-basladi--1055463528.html
Apple, Hindistan'da iPhone 13 üretimine başladı
Apple, Hindistan'da iPhone 13 üretimine başladı
Çin tedarik zincirine olan bağımlılığı azaltmaya çalışan Apple, iPhone 13 modelini Hindistan'da üretmeye başladığını duyurdu. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T13:14+0300
2022-04-11T13:14+0300
2022-04-11T13:23+0300
dünya
apple
hindistan
iphone
iphone 13
üretim
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ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone üretim alanlarını Çin'den dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan da dahil olmak üzere diğer pazarlara kaydırıyor. Hindistan'da iPhone 13 model akıllı telefon modelini üretmeye başladığını duyuran firma, ülkede aynı zamanda iPad montajı yapmayı da planlıyor. Hindistan, Meksika ve Vietnam gibi ülkeler, üretimi Çin'den uzaklaştırmaya çalışan ABD merkezli firmalar için giderek daha önemli hale geliyor. iPhone 13, Apple'ın 2017 yılında iPhone SE ile Hindistan'da üretim faaliyetlerine başlamasından bu yana bölgede üretilen dördüncü model oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220308/apple-turkiyedeki-tum-urunlerine-zam-yapti-1054545415.html
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apple, hindistan, iphone, iphone 13, üretim
Apple, Hindistan'da iPhone 13 üretimine başladı
13:14 11.04.2022 (güncellendi: 13:23 11.04.2022) Abone ol
Çin tedarik zincirine olan bağımlılığı azaltmaya çalışan Apple, iPhone 13 modelini Hindistan'da üretmeye başladığını duyurdu.
ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone üretim alanlarını Çin'den dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan da dahil olmak üzere diğer pazarlara kaydırıyor.
Hindistan'da iPhone 13 model akıllı telefon modelini üretmeye başladığını duyuran firma, ülkede aynı zamanda iPad montajı yapmayı da planlıyor.
Hindistan, Meksika ve Vietnam gibi ülkeler, üretimi Çin'den uzaklaştırmaya çalışan ABD merkezli firmalar için giderek daha önemli hale geliyor.
iPhone 13, Apple'ın 2017 yılında iPhone SE ile Hindistan'da üretim faaliyetlerine başlamasından bu yana bölgede üretilen dördüncü model oldu.