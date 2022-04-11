https://tr.sputniknews.com/20220411/apple-hindistanda-iphone-13-uretimine-basladi--1055463528.html

Apple, Hindistan'da iPhone 13 üretimine başladı

Apple, Hindistan'da iPhone 13 üretimine başladı

Çin tedarik zincirine olan bağımlılığı azaltmaya çalışan Apple, iPhone 13 modelini Hindistan'da üretmeye başladığını duyurdu. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T13:14+0300

2022-04-11T13:14+0300

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dünya

apple

hindistan

iphone

iphone 13

üretim

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ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone üretim alanlarını Çin'den dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan da dahil olmak üzere diğer pazarlara kaydırıyor. Hindistan'da iPhone 13 model akıllı telefon modelini üretmeye başladığını duyuran firma, ülkede aynı zamanda iPad montajı yapmayı da planlıyor. Hindistan, Meksika ve Vietnam gibi ülkeler, üretimi Çin'den uzaklaştırmaya çalışan ABD merkezli firmalar için giderek daha önemli hale geliyor. iPhone 13, Apple'ın 2017 yılında iPhone SE ile Hindistan'da üretim faaliyetlerine başlamasından bu yana bölgede üretilen dördüncü model oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220308/apple-turkiyedeki-tum-urunlerine-zam-yapti-1054545415.html

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apple, hindistan, iphone, iphone 13, üretim