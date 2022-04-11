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https://tr.sputniknews.com/20220411/muglada-cennet-koyuna-atik-birakan-kisi-kargo-kolisindeki-isim-ve-adresten-belirlendi-1055454944.html
Muğla'da Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi
Muğla'da Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cennet Koyu ormanlık alana inşaat malzemesi ile çeşitli atıklar döküldü. Belediye ekipleri atık malzemeler içerisinde yer alan bir... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
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bodrum
atık
inşaat
çevre
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Göltürkbükü Mahallesi’nde çevre kontrolü yapan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Ekibi, Cennet Koyu'ndaki ormanlık alana karton ve naylon poşetler içerisinde inşaat malzemesi ile ambalaj atıkları bırakıldığını gördü.Bunun üzerine çevrede inceleme yapan ekipler, tiner, boya ile akü gibi yanıcı maddeler olduğunu belirlerken, atıkların kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.Bu kapsamada, atıklar üzerindeki kargo kolisinin üzerinde yazılı adres ve isme bakarak çevre kirliliğine yol açan kişinin kimliği ve adresi saptadı. Lüks bir villada yaşayan şüpheliye, çevreyi ve doğayı kirlettiği gerekçesiyle 30 bin lira ceza kesildi. Ormana bırakılan atıklar ise belediye ekipleri tarafından toplatıldı.
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bodrum, atık, inşaat, çevre

Muğla'da Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi

04:02 11.04.2022 (güncellendi: 04:06 11.04.2022)
© DHACennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi
Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© DHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cennet Koyu ormanlık alana inşaat malzemesi ile çeşitli atıklar döküldü. Belediye ekipleri atık malzemeler içerisinde yer alan bir kargo kolisindeki adresten çevre kirliliğine yol açtığı belirlenen şüpheliyi belirleyerek 30 bin lira para cezası uyguladı.
Göltürkbükü Mahallesi’nde çevre kontrolü yapan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Ekibi, Cennet Koyu'ndaki ormanlık alana karton ve naylon poşetler içerisinde inşaat malzemesi ile ambalaj atıkları bırakıldığını gördü.
Bunun üzerine çevrede inceleme yapan ekipler, tiner, boya ile akü gibi yanıcı maddeler olduğunu belirlerken, atıkların kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.
Bu kapsamada, atıklar üzerindeki kargo kolisinin üzerinde yazılı adres ve isme bakarak çevre kirliliğine yol açan kişinin kimliği ve adresi saptadı. Lüks bir villada yaşayan şüpheliye, çevreyi ve doğayı kirlettiği gerekçesiyle 30 bin lira ceza kesildi. Ormana bırakılan atıklar ise belediye ekipleri tarafından toplatıldı.
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