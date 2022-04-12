https://tr.sputniknews.com/20220412/iplik-tedarikcisi-oldugu-fabrikanin-ortagina-asitle-saldiran-supheli-tutuklandi-1055511241.html

İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle saldıran şahıs tutuklandı

İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle saldıran şahıs tutuklandı

Denizli'de bugün sevk edildiği adliyede 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Halil Pesin'in tekstil fabrikasında alacak verecek yüzünden... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T23:33+0300

2022-04-12T23:33+0300

2022-04-12T23:33+0300

asit saldırısı

asitli saldırı

denizli

türkiye

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Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında iddiaya göre, fabrikanın ortaklarından Muzaffer Kaydı ile iplik tedariki yaptığı öğrenilen Halil Pesin arasında borç meselesinden tartışma çıktı. Pesin, yanında getirdiği asidi Kaydı'nın yüzüne fırlattı. Yüzü yanan Kaydı'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri adrese geldi.Sol gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştuAsit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan Muzaffer Kaydı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaydı'nın daha sonra kendi isteğiyle bu hastaneden ayrılıp, özel hastaneye gittiği ve sol gözüyle görme yetisini yüzde 90 kaybettiği belirtildi.Saldırıdan sonra kaçan Halil Pesin ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Pesin'in de eli ve yüzünde, sıçrayan asit nedeniyle küçük yanıklar olduğu öğrenildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Pesin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Halil Pesin, adliyeye girişinde, görüntü almaya çalışan gazetecilerin neden asit attığını sorması üzerine, "Beni dolandırdı, paramı vermedi. Bir türlü anlaşamadık" dedi.Denizli'de bugün sevk edildiği adliyede 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Halil Pesin'in tekstil fabrikasında alacak verecek yüzünden tartıştığı Muzaffer Kaydı'ya asit dökme anı ile ilgili güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında Halil Pesin'in bir süre odada Kaydı ile konuştuğu ardından da yanında getirdiği poşet içinden termosu çıkartıp, kapağını açarak Kaydı'nın üzerine boşatması yer alıyor. Asitli saldırıyı yapan Pesin'in daha sonra odadan kaçtığı, arkasından da Kaydı'nın gittiği görüldü.

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asit saldırısı, asitli saldırı, denizli