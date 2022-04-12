https://tr.sputniknews.com/20220412/istanbul-havalimani-265-milyon-yolcuyla-dunyanin-en-yogun-ikinci-havalimani-oldu-1055509365.html
İstanbul Havalimanı, 26.5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, 26.5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu
Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021'in "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" ve "Uluslararası Yolcu Trafiği" verilerine göre... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T22:14+0300
2022-04-12T22:14+0300
2022-04-12T22:14+0300
türkiye
istanbul havalimanı
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Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021'in "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" ve "Uluslararası Yolcu Trafiği" verilerine göre İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu.Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pandemi sürecinde en dirençli havalimanlarının başında geldiklerini söylediğini anımsatarak, ''2021'de uluslararası yolcu trafiğinde dünyanın en yoğun ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Antalya Havalimanı'nın da aynı listede olmasından dolayı mutluyum. İnşallah 2022’de de benzer performans göstereceğiz" ifadelerini kullandı.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise ''Tebrikler İstanbul Havalimanı. Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu THY'nin ana meydanı olarak dış hat yolcusunda dünyada ikinci olmanız takdire şayan. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor, İstanbul Havalimanı zirveye yükseliyor. Maşallah" değerlendirmesinde bulundu.
türkiye
istanbul havalimanı
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istanbul havalimanı
İstanbul Havalimanı, 26.5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu
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Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021'in "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" ve "Uluslararası Yolcu Trafiği" verilerine göre İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında 26.5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu.
Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021'in "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" ve "Uluslararası Yolcu Trafiği" verilerine göre İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu.
Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pandemi sürecinde en dirençli havalimanlarının başında geldiklerini söylediğini anımsatarak, ''2021'de uluslararası yolcu trafiğinde dünyanın en yoğun ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Antalya Havalimanı'nın da aynı listede olmasından dolayı mutluyum. İnşallah 2022’de de benzer performans göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise ''Tebrikler İstanbul Havalimanı. Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu THY'nin ana meydanı olarak dış hat yolcusunda dünyada ikinci olmanız takdire şayan. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor, İstanbul Havalimanı zirveye yükseliyor. Maşallah" değerlendirmesinde bulundu.