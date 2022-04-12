https://tr.sputniknews.com/20220412/istanbul-havalimani-265-milyon-yolcuyla-dunyanin-en-yogun-ikinci-havalimani-oldu-1055509365.html

İstanbul Havalimanı, 26.5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 26.5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021'in "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" ve "Uluslararası Yolcu Trafiği" verilerine göre... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T22:14+0300

2022-04-12T22:14+0300

2022-04-12T22:14+0300

türkiye

istanbul havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/06/1043173990_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_744e35c3df1f703d8cc71fb7f41477b3.jpg

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021'in "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" ve "Uluslararası Yolcu Trafiği" verilerine göre İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu.Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pandemi sürecinde en dirençli havalimanlarının başında geldiklerini söylediğini anımsatarak, ''2021'de uluslararası yolcu trafiğinde dünyanın en yoğun ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Antalya Havalimanı'nın da aynı listede olmasından dolayı mutluyum. İnşallah 2022’de de benzer performans göstereceğiz" ifadelerini kullandı.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise ''Tebrikler İstanbul Havalimanı. Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu THY'nin ana meydanı olarak dış hat yolcusunda dünyada ikinci olmanız takdire şayan. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor, İstanbul Havalimanı zirveye yükseliyor. Maşallah" değerlendirmesinde bulundu.

türkiye

istanbul havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul havalimanı