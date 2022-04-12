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Kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı başladı. Toplantıda, Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere ekonomi ve diğer... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T17:52+0300
2022-04-12T17:54+0300
politika
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.15'te başladı.Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak. Toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak.İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de bakanların yürüttüğü çalışmalar ele alınacak.Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.Fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler masada olacakToplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak.Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.
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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan

Kabine toplantısı başladı

17:52 12.04.2022 (güncellendi: 17:54 12.04.2022)
© AAKabine toplantısı
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı başladı. Toplantıda, Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere ekonomi ve diğer iç gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.15'te başladı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak. Toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak.
İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de bakanların yürüttüğü çalışmalar ele alınacak.
Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler masada olacak

Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak.
Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.
Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.
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