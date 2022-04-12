https://tr.sputniknews.com/20220412/mardinde-define-bulmak-icin-35-metre-tunel-acan-5-supheli-yakalandi-1055481792.html
Mardin'de define bulmak için 35 metre tünel açan 5 şüpheli yakalandı
Mardin'de define bulmak için 35 metre tünel açan 5 şüpheli yakalandı
Mardin'de kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T00:09+0300
2022-04-12T00:09+0300
2022-04-12T00:11+0300
yaşam
mardin
kazı
define
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte define aramak için yaklaşık 35 metre derinliğinde kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.Olay yerinde bulunan malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor
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mardin, kazı, define
Mardin'de define bulmak için 35 metre tünel açan 5 şüpheli yakalandı
00:09 12.04.2022 (güncellendi: 00:11 12.04.2022) Abone ol
Mardin'de kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte define aramak için yaklaşık 35 metre derinliğinde kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde bulunan malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor