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Mardin'de define bulmak için 35 metre tünel açan 5 şüpheli yakalandı
Mardin'de define bulmak için 35 metre tünel açan 5 şüpheli yakalandı
Mardin'de kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
mardin
kazı
define
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte define aramak için yaklaşık 35 metre derinliğinde kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.Olay yerinde bulunan malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor
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mardin, kazı, define

Mardin'de define bulmak için 35 metre tünel açan 5 şüpheli yakalandı

00:09 12.04.2022 (güncellendi: 00:11 12.04.2022)
© AADefine
Define - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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Mardin'de kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte define aramak için yaklaşık 35 metre derinliğinde kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde bulunan malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor
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