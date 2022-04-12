https://tr.sputniknews.com/20220412/moda-sahnesi-enerji-hakkimizi-kendi-kendimize-saglamaya-karar-verdik-1055486202.html
Moda Sahnesi: Enerji hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik
Moda Sahnesi: Enerji hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik
Elektrikleri ikinci kez kesildiği için oyunlarını ışıldakla sahneleyen Moda Sahnesi, ticari bir tiyatro değil "özerk kamusal tiyatro" olduklarını belirterek... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T07:03+0300
2022-04-12T07:03+0300
2022-04-12T07:03+0300
türkiye
moda sahnesi
elektrik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054007269_0:0:851:478_1920x0_80_0_0_be271a14796f697c0b9e69ae1021fcb5.jpg
Geçtiğimiz gün ikinci kez elektrikleri kesilmesine rağmen oyunlarını sahnelemeye devam eden Moda Sahnesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, elektrik saatini kendi kendilerini çalıştıracaklarını duyurdu.Moda Sahnesi'nin yaptığı açıklamada, "Tiyatro sanatından ödün vererek sürdürdüğümüz süreci artık sonlandırıyoruz. Çünkü oyuncularımızın estetik açıdan niteliklerini kaybetmesine geçici olarak izin verebilirdik. Bu süre bizim için doldu. Artık kendi enerjimizi hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik. Bugünden itibaren saatimizi kendi kendimize çalıştırıyoruz" denildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054007269_0:0:639:479_1920x0_80_0_0_2c4e2f6ddfe9cfbc92eaf5db0b0dc010.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
moda sahnesi, elektrik
Moda Sahnesi: Enerji hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik
Abone ol
Elektrikleri ikinci kez kesildiği için oyunlarını ışıldakla sahneleyen Moda Sahnesi, ticari bir tiyatro değil "özerk kamusal tiyatro" olduklarını belirterek elektriklerini açacaklarını duyurdu.
Geçtiğimiz gün ikinci kez elektrikleri kesilmesine rağmen oyunlarını sahnelemeye devam eden Moda Sahnesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, elektrik saatini kendi kendilerini çalıştıracaklarını duyurdu.
Moda Sahnesi'nin yaptığı açıklamada, "Tiyatro sanatından ödün vererek sürdürdüğümüz süreci artık sonlandırıyoruz. Çünkü oyuncularımızın estetik açıdan niteliklerini kaybetmesine geçici olarak izin verebilirdik. Bu süre bizim için doldu. Artık kendi enerjimizi hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik. Bugünden itibaren saatimizi kendi kendimize çalıştırıyoruz" denildi.