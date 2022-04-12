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https://tr.sputniknews.com/20220412/moda-sahnesi-enerji-hakkimizi-kendi-kendimize-saglamaya-karar-verdik-1055486202.html
Moda Sahnesi: Enerji hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik
Moda Sahnesi: Enerji hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik
Elektrikleri ikinci kez kesildiği için oyunlarını ışıldakla sahneleyen Moda Sahnesi, ticari bir tiyatro değil "özerk kamusal tiyatro" olduklarını belirterek... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T07:03+0300
2022-04-12T07:03+0300
türkiye
moda sahnesi
elektrik
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Geçtiğimiz gün ikinci kez elektrikleri kesilmesine rağmen oyunlarını sahnelemeye devam eden Moda Sahnesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, elektrik saatini kendi kendilerini çalıştıracaklarını duyurdu.Moda Sahnesi'nin yaptığı açıklamada, "Tiyatro sanatından ödün vererek sürdürdüğümüz süreci artık sonlandırıyoruz. Çünkü oyuncularımızın estetik açıdan niteliklerini kaybetmesine geçici olarak izin verebilirdik. Bu süre bizim için doldu. Artık kendi enerjimizi hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik. Bugünden itibaren saatimizi kendi kendimize çalıştırıyoruz" denildi.
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moda sahnesi, elektrik

Moda Sahnesi: Enerji hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik

07:03 12.04.2022
© Twitter/moda sahnesiModa Sahnesi
Moda Sahnesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© Twitter/moda sahnesi
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Elektrikleri ikinci kez kesildiği için oyunlarını ışıldakla sahneleyen Moda Sahnesi, ticari bir tiyatro değil "özerk kamusal tiyatro" olduklarını belirterek elektriklerini açacaklarını duyurdu.
Geçtiğimiz gün ikinci kez elektrikleri kesilmesine rağmen oyunlarını sahnelemeye devam eden Moda Sahnesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, elektrik saatini kendi kendilerini çalıştıracaklarını duyurdu.
Moda Sahnesi'nin yaptığı açıklamada, "Tiyatro sanatından ödün vererek sürdürdüğümüz süreci artık sonlandırıyoruz. Çünkü oyuncularımızın estetik açıdan niteliklerini kaybetmesine geçici olarak izin verebilirdik. Bu süre bizim için doldu. Artık kendi enerjimizi hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik. Bugünden itibaren saatimizi kendi kendimize çalıştırıyoruz" denildi.
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