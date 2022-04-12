https://tr.sputniknews.com/20220412/moda-sahnesi-enerji-hakkimizi-kendi-kendimize-saglamaya-karar-verdik-1055486202.html

Moda Sahnesi: Enerji hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik

Moda Sahnesi: Enerji hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik

Elektrikleri ikinci kez kesildiği için oyunlarını ışıldakla sahneleyen Moda Sahnesi, ticari bir tiyatro değil "özerk kamusal tiyatro" olduklarını belirterek... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T07:03+0300

2022-04-12T07:03+0300

2022-04-12T07:03+0300

türkiye

moda sahnesi

elektrik

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Geçtiğimiz gün ikinci kez elektrikleri kesilmesine rağmen oyunlarını sahnelemeye devam eden Moda Sahnesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, elektrik saatini kendi kendilerini çalıştıracaklarını duyurdu.Moda Sahnesi'nin yaptığı açıklamada, "Tiyatro sanatından ödün vererek sürdürdüğümüz süreci artık sonlandırıyoruz. Çünkü oyuncularımızın estetik açıdan niteliklerini kaybetmesine geçici olarak izin verebilirdik. Bu süre bizim için doldu. Artık kendi enerjimizi hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik. Bugünden itibaren saatimizi kendi kendimize çalıştırıyoruz" denildi.

türkiye

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moda sahnesi, elektrik