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61 yıl önce bugün: Rus kozmonot Yuriy Gagarin, uzaya çıkan ilk insan oldu
61 yıl önce bugün: Rus kozmonot Yuriy Gagarin, uzaya çıkan ilk insan oldu
12 Nisan 1961'de Dünya'nın çevresini uzaydan 1 saat 48 dakikada dolaşarak bir ilke imza atan Sovyet kozmonot Yuriy Alekseyeviç Gagarin, 'Vostok 1' uzay... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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61 yıl önce bugün: Rus kozmonot Yuriy Gagarin, uzaya çıkan ilk insan oldu

12:23 12.04.2022 (güncellendi: 12:29 12.04.2022)
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12 Nisan 1961'de Dünya'nın çevresini uzaydan 1 saat 48 dakikada dolaşarak bir ilke imza atan Sovyet kozmonot Yuriy Alekseyeviç Gagarin, 'Vostok 1' uzay mekiğiyle uzay çağını başlatmış oldu. O tarihten bu yana 12 Nisan, 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü' olarak kutlanıyor.
© Sputnik

ABD öncülüğündeki Batı bloku ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) öncülüğündeki Doğu bloku arasındaki Soğuk Savaş boyunca en büyük rekabet alanlarından biri 'uzay' oldu.

ABD öncülüğündeki Batı bloku ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) öncülüğündeki Doğu bloku arasındaki Soğuk Savaş boyunca en büyük rekabet alanlarından biri &#x27;uzay&#x27; oldu. - Sputnik Türkiye
1/6
© Sputnik

ABD öncülüğündeki Batı bloku ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) öncülüğündeki Doğu bloku arasındaki Soğuk Savaş boyunca en büyük rekabet alanlarından biri 'uzay' oldu.

© Sputnik

ABD ve SSCB arasındaki uzaya uydu gönderme yarışının ardından iki ülke yörüngede insanlı uzay yolculuğu üzerine çalışmaya başladı.

ABD ve SSCB arasındaki uzaya uydu gönderme yarışının ardından iki ülke yörüngede insanlı uzay yolculuğu üzerine çalışmaya başladı. - Sputnik Türkiye
2/6
© Sputnik

ABD ve SSCB arasındaki uzaya uydu gönderme yarışının ardından iki ülke yörüngede insanlı uzay yolculuğu üzerine çalışmaya başladı.

© Sputnik

SSCB, Vostok Programı kapsamında geliştirdiği roket ve kapsülle bir kez daha rakibini geride bıraktı. Rus kozmonot Yuriy Gagarin, 12 Nisan 1961'de 'Vostok 3KA' roketiyle uzaya fırlatılan 'Vostok 1' uzay kapsülü içinde Dünya yörüngesinde bir tur attıktan sonra yeryüzüne döndü.

SSCB, Vostok Programı kapsamında geliştirdiği roket ve kapsülle bir kez daha rakibini geride bıraktı. Rus kozmonot Yuriy Gagarin, 12 Nisan 1961&#x27;de &#x27;Vostok 3KA&#x27; roketiyle uzaya fırlatılan &#x27;Vostok 1&#x27; uzay kapsülü içinde Dünya yörüngesinde bir tur attıktan sonra yeryüzüne döndü. - Sputnik Türkiye
3/6
© Sputnik

SSCB, Vostok Programı kapsamında geliştirdiği roket ve kapsülle bir kez daha rakibini geride bıraktı. Rus kozmonot Yuriy Gagarin, 12 Nisan 1961'de 'Vostok 3KA' roketiyle uzaya fırlatılan 'Vostok 1' uzay kapsülü içinde Dünya yörüngesinde bir tur attıktan sonra yeryüzüne döndü.

© Sputnik

Vostok 1'in bu seferi, ilk insanlı uzay yolculuğu olurken, Gagarin de uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe geçti.

Vostok 1&#x27;in bu seferi, ilk insanlı uzay yolculuğu olurken, Gagarin de uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe geçti. - Sputnik Türkiye
4/6
© Sputnik

Vostok 1'in bu seferi, ilk insanlı uzay yolculuğu olurken, Gagarin de uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe geçti.

© Sputnik

Gagarin'in uçuşu 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Gagarin&#x27;in uçuşu 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı. - Sputnik Türkiye
5/6
© Sputnik

Gagarin'in uçuşu 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı.

© Sputnik

Sovyet kozmonot, Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden yola çıkmış, dünyanın çevresini 1 saat 48 dakikada dolaşarak Volga yakınlarına iniş yapmıştı.

Sovyet kozmonot, Kazakistan&#x27;da bulunan Baykonur Uzay Üssü&#x27;nden yola çıkmış, dünyanın çevresini 1 saat 48 dakikada dolaşarak Volga yakınlarına iniş yapmıştı. - Sputnik Türkiye
6/6
© Sputnik

Sovyet kozmonot, Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden yola çıkmış, dünyanın çevresini 1 saat 48 dakikada dolaşarak Volga yakınlarına iniş yapmıştı.

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