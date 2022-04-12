61 yıl önce bugün: Rus kozmonot Yuriy Gagarin, uzaya çıkan ilk insan oldu

ABD öncülüğündeki Batı bloku ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) öncülüğündeki Doğu bloku arasındaki Soğuk Savaş boyunca en büyük rekabet alanlarından biri 'uzay' oldu.
ABD öncülüğündeki Batı bloku ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) öncülüğündeki Doğu bloku arasındaki Soğuk Savaş boyunca en büyük rekabet alanlarından biri 'uzay' oldu.
ABD ve SSCB arasındaki uzaya uydu gönderme yarışının ardından iki ülke yörüngede insanlı uzay yolculuğu üzerine çalışmaya başladı.
ABD ve SSCB arasındaki uzaya uydu gönderme yarışının ardından iki ülke yörüngede insanlı uzay yolculuğu üzerine çalışmaya başladı.
SSCB, Vostok Programı kapsamında geliştirdiği roket ve kapsülle bir kez daha rakibini geride bıraktı. Rus kozmonot Yuriy Gagarin, 12 Nisan 1961'de 'Vostok 3KA' roketiyle uzaya fırlatılan 'Vostok 1' uzay kapsülü içinde Dünya yörüngesinde bir tur attıktan sonra yeryüzüne döndü.
SSCB, Vostok Programı kapsamında geliştirdiği roket ve kapsülle bir kez daha rakibini geride bıraktı. Rus kozmonot Yuriy Gagarin, 12 Nisan 1961'de 'Vostok 3KA' roketiyle uzaya fırlatılan 'Vostok 1' uzay kapsülü içinde Dünya yörüngesinde bir tur attıktan sonra yeryüzüne döndü.
Vostok 1'in bu seferi, ilk insanlı uzay yolculuğu olurken, Gagarin de uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe geçti.
Vostok 1'in bu seferi, ilk insanlı uzay yolculuğu olurken, Gagarin de uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe geçti.
Gagarin'in uçuşu 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Gagarin'in uçuşu 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Sovyet kozmonot, Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden yola çıkmış, dünyanın çevresini 1 saat 48 dakikada dolaşarak Volga yakınlarına iniş yapmıştı.
Sovyet kozmonot, Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden yola çıkmış, dünyanın çevresini 1 saat 48 dakikada dolaşarak Volga yakınlarına iniş yapmıştı.