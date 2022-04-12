61 yıl önce bugün: Rus kozmonot Yuriy Gagarin, uzaya çıkan ilk insan oldu

Abone ol

12 Nisan 1961'de Dünya'nın çevresini uzaydan 1 saat 48 dakikada dolaşarak bir ilke imza atan Sovyet kozmonot Yuriy Alekseyeviç Gagarin, 'Vostok 1' uzay mekiğiyle uzay çağını başlatmış oldu. O tarihten bu yana 12 Nisan, 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü' olarak kutlanıyor.