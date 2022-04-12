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https://tr.sputniknews.com/20220412/sakaryada-bir-cocuk-av-tufegiyle-kazara-agabeyini-vurdu-1055483465.html
Sakarya’da bir çocuk av tüfeğiyle kazara ağabeyini vurdu
Sakarya’da bir çocuk av tüfeğiyle kazara ağabeyini vurdu
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle kazara vurarak ölümüne neden oldu. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T01:33+0300
2022-04-12T01:33+0300
türkiye
sakarya
av tüfeği
kaza
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Alınan bilgiye göre, Bezirgan Mahallesi’nde 6 yaşındaki C.D, dededen kalma av tüfeğiyle oynarken tüfek ateş aldı.Tüfekten çıkan saçmalar C.D’nin ağabeyi 9 yaşındaki O.D.D’ye isabet etti.Evdekilerin çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.D.D’nin hayatını kaybettiğini belirledi.O.D.D’nin cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.
türkiye
sakarya
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sakarya, av tüfeği, kaza

Sakarya’da bir çocuk av tüfeğiyle kazara ağabeyini vurdu

01:33 12.04.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle kazara vurarak ölümüne neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Bezirgan Mahallesi’nde 6 yaşındaki C.D, dededen kalma av tüfeğiyle oynarken tüfek ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar C.D’nin ağabeyi 9 yaşındaki O.D.D’ye isabet etti.
Evdekilerin çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.D.D’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
O.D.D’nin cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.
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