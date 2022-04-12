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Zonguldak'ta maden ocağında sıkışan işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta maden ocağında sıkışan işçi hayatını kaybetti
Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi yaşamını yitirdi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T22:51+0300
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türkiye
zonguldak
maden
işçi
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Armutçuk Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan Fevzi Yaman, eksi 500 kodunda kömür dökümü yaptığı sırada kömür boşaltım aksanına sıkıştı.Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti.Mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılan Yaman'ın cenazesi, kuruma ait ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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zonguldak, maden, işçi

Zonguldak'ta maden ocağında sıkışan işçi hayatını kaybetti

22:51 12.04.2022
© AAzonguldak
zonguldak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Armutçuk Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan Fevzi Yaman, eksi 500 kodunda kömür dökümü yaptığı sırada kömür boşaltım aksanına sıkıştı.
Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti.
Mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılan Yaman'ın cenazesi, kuruma ait ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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