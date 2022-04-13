https://tr.sputniknews.com/20220413/15-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-iddiasi-1-kisi-gozaltinda-1055516923.html
1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 1 kişi gözaltında
1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 1 kişi gözaltında
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T08:21+0300
2022-04-13T08:21+0300
2022-04-13T08:21+0300
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Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.
türkiye
bebek
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bebek, taciz, urfa
1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 1 kişi gözaltında
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.
Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.