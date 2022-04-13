https://tr.sputniknews.com/20220413/15-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-iddiasi-1-kisi-gozaltinda-1055516923.html

1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 1 kişi gözaltında

1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 1 kişi gözaltında

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T08:21+0300

2022-04-13T08:21+0300

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türkiye

bebek

taciz

urfa

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Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

türkiye

bebek

urfa

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bebek, taciz, urfa