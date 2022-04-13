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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/avusturya-basbakani-nehammer-berlin-budapeste-ve-viyana-rus-gazina-ambargo-koyulmasina-karsi-1055538255.html
Avusturya Başbakanı Nehammer: Berlin, Budapeşte ve Viyana, Rus gazına ambargo koyulmasına karşı
Avusturya Başbakanı Nehammer: Berlin, Budapeşte ve Viyana, Rus gazına ambargo koyulmasına karşı
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Berlin, Budapeşte ve Viyana'nın Rus gazına ambargo koyulmasına karşı olduğunu açıkladı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T19:37+0300
2022-04-13T19:38+0300
karl nehammer
ukrayna krizi
rusya
gaz
avusturya
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Pazartesi günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Nehammer, CNN'e verdiği demeçte, Avusturya'nın gaz ambargosuna karşı çıkan tek ülke olmadığını, Almanya ve Macaristan'ın da kendileriyle aynı görüşte olduğunu belirtti.Bununla birlikte Avusturya'nın diğer AB ülkelerinin yanında ve Rusya'ya yaptırımların uygulanmasından yana olduğunu kaydeden Nehammer, "Ancak yaptırımlar, AB'den çok Rusya'yı vurmalıdır" dedi.Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi'nin petrol tedarikini halihazırda görüştüğünü fakat bir dizi ülkenin sanayisinin gaza bağımlı olması nedeniyle gaz meselesinin ayrı bir konu olduğunu kaydeden Nehammer, "AB'nin Rus gazına olan bağımlılığımıza son vermek için her şeyi yapma kararı aldığını biliyorsunuz. Elbette Avusturya da bunu istiyor. Fakat şu anda bu imkansız. Zamana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
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karl nehammer, rusya, gaz, avusturya

Avusturya Başbakanı Nehammer: Berlin, Budapeşte ve Viyana, Rus gazına ambargo koyulmasına karşı

19:37 13.04.2022 (güncellendi: 19:38 13.04.2022)
© REUTERS / LEONHARD FOEGERKarl Nehammer, Viyana, Avusturya
Karl Nehammer, Viyana, Avusturya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Berlin, Budapeşte ve Viyana'nın Rus gazına ambargo koyulmasına karşı olduğunu açıkladı.
Pazartesi günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Nehammer, CNN'e verdiği demeçte, Avusturya'nın gaz ambargosuna karşı çıkan tek ülke olmadığını, Almanya ve Macaristan'ın da kendileriyle aynı görüşte olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Avusturya'nın diğer AB ülkelerinin yanında ve Rusya'ya yaptırımların uygulanmasından yana olduğunu kaydeden Nehammer, "Ancak yaptırımlar, AB'den çok Rusya'yı vurmalıdır" dedi.

Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi'nin petrol tedarikini halihazırda görüştüğünü fakat bir dizi ülkenin sanayisinin gaza bağımlı olması nedeniyle gaz meselesinin ayrı bir konu olduğunu kaydeden Nehammer, "AB'nin Rus gazına olan bağımlılığımıza son vermek için her şeyi yapma kararı aldığını biliyorsunuz. Elbette Avusturya da bunu istiyor. Fakat şu anda bu imkansız. Zamana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
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