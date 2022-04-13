Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa etti

"Gençliğimin ilk yıllarından itibaren siyasetin farklı kademelerinde ülkeme ve milletine hizmet ettim. Görev yürüttüğüm tüm kademelerde, 'görev istenmez verilir' şuuruyla hareket ederek, makama değil hizmete talip oldum. Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Görevim takdirleri gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğini Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Hayatımın en verimli yıllarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Yol arkadaş. olarak millete hizmet yolunda geçirmemizi nasip eden Rabbine şükrediyorum. Rabbim sağlık verdiği sürece, liderinin ve partimin yanında olacağım bilinmesini ister, tüm gönül dostlarımdan dua beklerim. Saygılarımla..."