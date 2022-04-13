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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa etti
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa etti
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
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istifa
türkiye
lokman çağırıcı
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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa ettiğini sosyal medya hesabından dıyurdu. Çağırıcı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:1965 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Lokman Çağırıcı, 1978 yılından itibaren Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü´nden mezun olan Çağırıcı, 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı ve ticaretle meşgul oldu.
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istifa, lokman çağırıcı, bağcılar

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa etti

01:32 13.04.2022 (güncellendi: 01:46 13.04.2022)
© İHALokman Çağırıcı
Lokman Çağırıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© İHA
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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa ettiğini sosyal medya hesabından dıyurdu. Çağırıcı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Gençliğimin ilk yıllarından itibaren siyasetin farklı kademelerinde ülkeme ve milletine hizmet ettim. Görev yürüttüğüm tüm kademelerde, 'görev istenmez verilir' şuuruyla hareket ederek, makama değil hizmete talip oldum. Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Görevim takdirleri gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğini Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Hayatımın en verimli yıllarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Yol arkadaş. olarak millete hizmet yolunda geçirmemizi nasip eden Rabbine şükrediyorum. Rabbim sağlık verdiği sürece, liderinin ve partimin yanında olacağım bilinmesini ister, tüm gönül dostlarımdan dua beklerim. Saygılarımla..."
1965 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Lokman Çağırıcı, 1978 yılından itibaren Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü´nden mezun olan Çağırıcı, 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı ve ticaretle meşgul oldu.
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