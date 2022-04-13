https://tr.sputniknews.com/20220413/bagcilarda-vatandaslara-hakaret-eden-suriyeli-sinir-disi-edilecek-1055535777.html

Bağcılar'da vatandaşlara hakaret eden Suriyeli sınır dışı edilecek

Bağcılar'da vatandaşlara hakaret eden Suriyeli sınır dışı edilecek

İstanbul Bağcılar'da, yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak vatandaşlara tehditler savuran Suriyeli esnaf Hamze Hammamı, "Kasten Yaralama", "Hakaret"... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T18:00+0300

2022-04-13T18:00+0300

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türkiye

istanbul

bağcılar

sandalye

sınır dışı

suriyeli

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sokakta vatandaşlarla sözlü tartışmaya girerek hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi sınır dışı edilecek.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 10 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde sokak ortasında sandalyede oturarak vatandaşlarla sözlü tartışmaya giren Suriye uyruklu Hamze Hammamı. hakkında halk arasında kin ve düşmanlığa yol açacak şekilde hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle savcılık talimatıyla işlem başlatıldığı kaydedildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hamze Hammamı, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılığa "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından ifade veren şüpheli Hamze Hammamı, 7-8 yıldır Türkiye'de yaşadığını, yeterince Türkçe konuşabildiğini ve hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Suçlamaları kabul etmediKimseyi darp etmediğini, hakaret ve tehditte bulunmadığını, Türk halkına karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı söz ve davranışta bulunmadığını savunan Hamze Hammamı, iş yerinin önünde seyir halindeki aracın sürücüsünün devamlı kornaya basması üzerine uyarmak istediğini, bunun üzerine araç sürücüsü ile yakınının kendisine saldırdığını öne sürdü.Hammamı, "Ben bu olayın gerginliği, ayrıca Suriye'de bulunan eniştemin kısa süre önce vefat etmesi ve bu olaydan benim yeni haberdar olmam nedeniyle olayın etkisi altındaydım" şeklinde ifade verdi.Arkadaşlarının kendisini tutarak iş yerinin içerisine sokmaya çalıştığını anlatan şüpheli, şöyle konuştu:Şüpheli H.H. ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

türkiye

istanbul

bağcılar

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istanbul, bağcılar, sandalye, sınır dışı, suriyeli