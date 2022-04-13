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Bağcılar'da vatandaşlara hakaret eden Suriyeli sınır dışı edilecek
Bağcılar'da vatandaşlara hakaret eden Suriyeli sınır dışı edilecek
İstanbul Bağcılar'da, yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak vatandaşlara tehditler savuran Suriyeli esnaf Hamze Hammamı, "Kasten Yaralama", "Hakaret"... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T18:00+0300
2022-04-13T18:05+0300
türkiye
istanbul
bağcılar
sandalye
sınır dışı
suriyeli
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sokakta vatandaşlarla sözlü tartışmaya girerek hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi sınır dışı edilecek.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 10 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde sokak ortasında sandalyede oturarak vatandaşlarla sözlü tartışmaya giren Suriye uyruklu Hamze Hammamı. hakkında halk arasında kin ve düşmanlığa yol açacak şekilde hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle savcılık talimatıyla işlem başlatıldığı kaydedildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hamze Hammamı, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılığa "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından ifade veren şüpheli Hamze Hammamı, 7-8 yıldır Türkiye'de yaşadığını, yeterince Türkçe konuşabildiğini ve hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Suçlamaları kabul etmediKimseyi darp etmediğini, hakaret ve tehditte bulunmadığını, Türk halkına karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı söz ve davranışta bulunmadığını savunan Hamze Hammamı, iş yerinin önünde seyir halindeki aracın sürücüsünün devamlı kornaya basması üzerine uyarmak istediğini, bunun üzerine araç sürücüsü ile yakınının kendisine saldırdığını öne sürdü.Hammamı, "Ben bu olayın gerginliği, ayrıca Suriye'de bulunan eniştemin kısa süre önce vefat etmesi ve bu olaydan benim yeni haberdar olmam nedeniyle olayın etkisi altındaydım" şeklinde ifade verdi.Arkadaşlarının kendisini tutarak iş yerinin içerisine sokmaya çalıştığını anlatan şüpheli, şöyle konuştu:Şüpheli H.H. ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
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istanbul, bağcılar, sandalye, sınır dışı, suriyeli

Bağcılar'da vatandaşlara hakaret eden Suriyeli sınır dışı edilecek

18:00 13.04.2022 (güncellendi: 18:05 13.04.2022)
Sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli esnaf sınır dışı edilecek
Sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli esnaf sınır dışı edilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
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İstanbul Bağcılar'da, yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak vatandaşlara tehditler savuran Suriyeli esnaf Hamze Hammamı, "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdi. Hammamı adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sokakta vatandaşlarla sözlü tartışmaya girerek hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi sınır dışı edilecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 10 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde sokak ortasında sandalyede oturarak vatandaşlarla sözlü tartışmaya giren Suriye uyruklu Hamze Hammamı. hakkında halk arasında kin ve düşmanlığa yol açacak şekilde hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle savcılık talimatıyla işlem başlatıldığı kaydedildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hamze Hammamı, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılığa "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından ifade veren şüpheli Hamze Hammamı, 7-8 yıldır Türkiye'de yaşadığını, yeterince Türkçe konuşabildiğini ve hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Suçlamaları kabul etmedi

Kimseyi darp etmediğini, hakaret ve tehditte bulunmadığını, Türk halkına karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı söz ve davranışta bulunmadığını savunan Hamze Hammamı, iş yerinin önünde seyir halindeki aracın sürücüsünün devamlı kornaya basması üzerine uyarmak istediğini, bunun üzerine araç sürücüsü ile yakınının kendisine saldırdığını öne sürdü.
Hammamı, "Ben bu olayın gerginliği, ayrıca Suriye'de bulunan eniştemin kısa süre önce vefat etmesi ve bu olaydan benim yeni haberdar olmam nedeniyle olayın etkisi altındaydım" şeklinde ifade verdi.
Arkadaşlarının kendisini tutarak iş yerinin içerisine sokmaya çalıştığını anlatan şüpheli, şöyle konuştu:
"Bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın, sevgimin sonsuz olduğunu ancak kendimin saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. O anda polis gelmiş ancak ben polisi görmemiştim. Polisi görünce zaten oturduğum sandalyeden kalktım. Kimseye saygısızlık yapmadım. Suçsuzum ayrıca bana saldıran şahısların aracında kadın ve çocuk olduğunu bilmiyordum. Engelli bir çocuk olduğunu da sonradan öğrendim. Bu nedenle bana saldıran şahıslardan şikayetçi değilim ancak olayın görüntülerini kanalda yayımlayarak farklı şekilde haberleştiren televizyon kuruluşundan şikayetçiyim. Suçsuzum."
Şüpheli H.H. ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
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