https://tr.sputniknews.com/20220413/dp-lideri-uysaldan--o-tweetle-gulu-mu-kastetti-sorusuna-yanit-1055539057.html

DP lideri Uysal’dan ‘Attığı tweet Gül’ü mü kastetti?’ sorusuna yanıt

DP lideri Uysal’dan ‘Attığı tweet Gül’ü mü kastetti?’ sorusuna yanıt

DP lideri Gültekin Uysal’ın sosyal medya paylaşımında muhalefetin adayı için saydığı 3 kriter arasına “20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T20:08+0300

2022-04-13T20:08+0300

2022-04-13T20:20+0300

akşam postasi

demokrat parti (dp)

gültekin uysal

ittifak

abdullah gül

cumhurbaşkanlığı

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DP lideri Uysal’dan “O tweet’le Gül’ü mü kastetti?” sorusuna yanıt DP lideri Uysal’dan “O tweet’le Gül’ü mü kastetti?” sorusuna yanıt

Demokrat Parti (DP) lideri Gültekin Uysal’ın sosyal medya paylaşımında muhalefetin adayı için saydığı 3 kriter arasına “20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” ifadesini de koyması tartışma yarattı. Daha önce Babacan ve Davutoğlu’nu kast etmediğini söyleyen Uysal bu kez de Abdullah Gül iddiaları ortaya atılınca Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda sözlerine açıklık getirdi: “Bugün toplumsal muhalefetin enerjisini düşürecek, siyasetin dışında birtakım isimler mevzu bahis, sürecin getirdiği zaruretler ve şartlar dolayısıyla akıl dışı. Talebi olmayan insanları da itham etmek istemem. Değer ve kriterler üzerinden değerlendirme yaptım”DP lideri Uysal’ın açıklamaları şu şekilde:‘İsimler ortaya atılınca bir çerçeve çizdim’*Atila Güner: Bu tweetleri hangi siyasi hedefle kaleme aldınız?‘İki ismin sonraki toplantıya katılımında sıkıntı yok’*Atilla Güner: Bu iki ismin size göre AK Parti döneminde herhangi bir sorumluluğu olmadığı sonucu mu çıkıyor?*Atilla Güner: Bir dinleyicimiz ‘acaba Abdullah Gül’ü mü ima etti’ diye soruyor?*Atilla Güner: 24 Nisan’da evsahipliğinizde yapılacak toplantıya alınganlık nedeniyle Davutoğlu ve Babacan’ın katılmama ihtimali olduğunu söyleniyor. Böyle sıkıntılı bir durum var mı?*Atilla Güner: Bir başka partinin duyduğu rahatsızlığın sizin tarafınızdan dile getirilmiş olduğuna yönelik iddialar var?*

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2022

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demokrat parti (dp), gültekin uysal, ittifak, abdullah gül, cumhurbaşkanlığı, аудио