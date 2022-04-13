DP lideri Uysal’dan ‘Attığı tweet Gül’ü mü kastetti?’ sorusuna yanıt
20:08 13.04.2022 (güncellendi: 20:20 13.04.2022)
DP lideri Gültekin Uysal’ın sosyal medya paylaşımında muhalefetin adayı için saydığı 3 kriter arasına “20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” ifadesini de koyması tartışma yarattı. Uysal, "Talebi olmayan insanları da itham etmek istemem. Değer ve kriterler üzerinden değerlendirme yaptım" diyerek sözlerine açıklık getirdi.
Demokrat Parti (DP) lideri Gültekin Uysal’ın sosyal medya paylaşımında muhalefetin adayı için saydığı 3 kriter arasına “20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” ifadesini de koyması tartışma yarattı. Daha önce Babacan ve Davutoğlu’nu kast etmediğini söyleyen Uysal bu kez de Abdullah Gül iddiaları ortaya atılınca Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda sözlerine açıklık getirdi:
“Bugün toplumsal muhalefetin enerjisini düşürecek, siyasetin dışında birtakım isimler mevzu bahis, sürecin getirdiği zaruretler ve şartlar dolayısıyla akıl dışı. Talebi olmayan insanları da itham etmek istemem. Değer ve kriterler üzerinden değerlendirme yaptım”
DP lideri Uysal’ın açıklamaları şu şekilde:
‘İsimler ortaya atılınca bir çerçeve çizdim’
*Atila Güner: Bu tweetleri hangi siyasi hedefle kaleme aldınız?
“Ben, muhalefetin enerjisinin birtakım isimler ortaya atılarak düşürülmeye çalışıldığını gördüğüm için bir çerçeve çizmeye karar verdim. Bu çerçevede önümüzdeki sürecin rasyonalitesini, sınırlarını ve içinde bulunduğumuz şartların bize emrettiği nitelikleri ifade etmeye önem gösterdim. Bugün üzerinde üzülerek gördüğüm kamuoyunda zaman zaman tartışmalar Davutoğlu ve Babacan üzerinde yapılır hale geldi. Onların isimleriyle ilgili böyle bir iddia ya da tez zaten yoktu. 6’lı masayı Türk milletinin geleceği için kıymetli buluyoruz ve buraya zarar vermek gibi bir düşüncemiz asla olamaz”
‘İki ismin sonraki toplantıya katılımında sıkıntı yok’
*Atilla Güner: Bu iki ismin size göre AK Parti döneminde herhangi bir sorumluluğu olmadığı sonucu mu çıkıyor?
“Zaman zaman kendilerinin açıklamaları da var elbette o dönem içerisinde görev yapmış daha önceden ayrılmış pek çok insan var. Babacan ilkesel olarak itirazını ortaya koymuş. Davutoğlu kendisi iç darbeye maruz kalmış ve bugün son tahlilde tek adama karşı ‘demokrasi hukuk’ diyerek parlamenter demokrasi temelinde ortak mücadele sürdürüyoruz. Bunu da anlamlı buluyorum. Siyasettir birileri farklı bir pencereden manipüle etme gayretine ve anlam çıkarma gayretine girebilir”
*Atilla Güner: Bir dinleyicimiz ‘acaba Abdullah Gül’ü mü ima etti’ diye soruyor?
“Bugün toplumsal muhalefetin enerjisini düşürecek, siyasetin dışında birtakım isimler mevzu bahis, sürecin getirdiği zarüretler ve şartlar dolayısıyla akıl dışı. Talebi olmayan insanları da itham etmek istemem. Değer ve kriterler üzerinden değerlendirme yaptım”
*Atilla Güner: 24 Nisan’da evsahipliğinizde yapılacak toplantıya alınganlık nedeniyle Davutoğlu ve Babacan’ın katılmama ihtimali olduğunu söyleniyor. Böyle sıkıntılı bir durum var mı?
Öyle bir sıkıntımız yok.
*Atilla Güner: Bir başka partinin duyduğu rahatsızlığın sizin tarafınızdan dile getirilmiş olduğuna yönelik iddialar var?*
Birkaç kişi böyle iddiada bulunmuş, bunları reddederim. Hiçbir şekilde başka bir sürecin aparatı ne kendi mücadelemiz olduk ne de bugün oluruz. Böyle bir anlam çıkarmak kötü niyetlilik olur. Böyle bir şey zaten olmaz. Biz medeni şekilde problemlerimizi karşılıklı müzakerelerde görüşüyoruz.