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İspanya’da Kovid-19 aşı şişesinden sivrisinek çıktı: 765 bin Moderna aşısı geri çekildi
İspanya’da Kovid-19 aşı şişesinden sivrisinek çıktı: 765 bin Moderna aşısı geri çekildi
İspanya'da Malaga aşı merkezinde, Kovid-19 aşı tüpünde sivrisinek olduğu tahmin edilen bir cisme rastlanması üzerine 765 bine yakın Moderna aşısı geri çekildi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
moderna
sivrisinek
koronavirüs aşısı
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Sur in English internet sitesinin haberine göre, İspanya Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşılarının bulunduğu mühürlü tüplerin içinde yabancı cisim bulunmasının ardından 764 bin 900 Moderna aşısının geri toplatıldığını doğruladı.Sağlık Ürünleri ve İlaçlar İspanyol Ajansı (AEMPS), Portekiz, Polonya, İsveç ve Norveç'e gönderilen aşı dozlarının kimseye yapılmadığını açıkladı.AEMPS, sadece bir aşı tüpünün içinde yabancı cisme rastlandığını, binlerce aşı dozunun geri çekilmesinin bir önlem olduğunun altını çizdi.Norveçli yetkililer, İspanya'nın yabancı cisim olarak tanımladığı maddenin, aşı üretimi sırasında tüplerin içine giren küçük bir böcek ya da sivrisinek olduğunu kaydetti.
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moderna, sivrisinek, koronavirüs aşısı

İspanya’da Kovid-19 aşı şişesinden sivrisinek çıktı: 765 bin Moderna aşısı geri çekildi

02:00 13.04.2022
© REUTERS / Blair GableModerna - koronavirüs aşısı
Moderna - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Blair Gable
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İspanya'da Malaga aşı merkezinde, Kovid-19 aşı tüpünde sivrisinek olduğu tahmin edilen bir cisme rastlanması üzerine 765 bine yakın Moderna aşısı geri çekildi.
Sur in English internet sitesinin haberine göre, İspanya Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşılarının bulunduğu mühürlü tüplerin içinde yabancı cisim bulunmasının ardından 764 bin 900 Moderna aşısının geri toplatıldığını doğruladı.
Sağlık Ürünleri ve İlaçlar İspanyol Ajansı (AEMPS), Portekiz, Polonya, İsveç ve Norveç'e gönderilen aşı dozlarının kimseye yapılmadığını açıkladı.
AEMPS, sadece bir aşı tüpünün içinde yabancı cisme rastlandığını, binlerce aşı dozunun geri çekilmesinin bir önlem olduğunun altını çizdi.
Norveçli yetkililer, İspanya'nın yabancı cisim olarak tanımladığı maddenin, aşı üretimi sırasında tüplerin içine giren küçük bir böcek ya da sivrisinek olduğunu kaydetti.
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