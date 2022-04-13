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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/kremlin-bidenin-rusyaya-yonelik-soykirim-iddialari-kesinlikle-kabul-edilemez-1055531592.html
Kremlin: Biden'ın Rusya'ya yönelik soykırım iddiaları kesinlikle kabul edilemez
Kremlin: Biden'ın Rusya'ya yönelik soykırım iddiaları kesinlikle kabul edilemez
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelttiği soykırım iddialarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:56+0300
2022-04-13T16:26+0300
ukrayna krizi
rusya
kremlin
joe biden
vladimir putin
dmitriy peskov
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Günlük basın toplantısında Peskov'a Biden'ın Rusya'nın Ukraynalılara soykırım yaptığı yönündeki iddiaları soruldu. Peskov, "Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz, durumu böyle bir çarpıtma girişiminin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Üstelik daha önce de belirttiğimiz gibi muhtemelen bu, modern ve yakın tarih boyunca bilindik eylemleri gerçekleştiren bir ülke olan ABD'nin başkanı için de kabul edilebilir değildir" yanıtını verdi.'Medinskiy, Rusya-Ukrayna müzakereleri için yoğun çalışmasını sürdürüyor' Öte yandan Peskov, şu anda Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında açıklayabileceği bir şey bulunmadığını, açıklamaların yeni bilgi veya sonuç elde edildiğinde yapıldığını belirterek Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in son derece yoğun çalışmasını sürdürdüğünü kaydetti.'Medvedçuk'un Rusya ile hiçbir perde arkası ilişkisi olmadı' Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk'un gözaltına alınmasını değerlendiren Peskov, Medvedçuk'un Rusya ile hiçbir zaman perde arkası ilişkileri olmadığının altını çizerek şunları söyledi: "Medvedçuk'un Ukrayna ve Rusya arasında normal, karşılıklı yarar sağlayan ortaklık ilişkileri kurma lehindeki görüşleri iyi biliniyor. Bu tutumu her zaman açık oldu, Medvedçuk'un Rusya ile hiçbir perde arkası ilişkisi olmadı. Varsayımsal olarak bunu düşünsek bile, o zaman Medvedçuk'un özel askeri harekat başlamadan önce Ukrayna topraklarını terk etmesi gerekirdi. Gördüğümüz gibi, bunu yapmadı."Medvedçuk'un her zaman barışın yanında, savaşın ve Donbass'taki çatışmaların genişlemesinin karşısında olduğunu belirten Peskov, Rusya ve Donbass'ın son yıllarda esir takasına sunduğu katkılar için Medvedçuk'a müteşekkir olduğunu ifade etti.Peskov, "Eğer Medvedçuk'un ve partisinin fikirleri dikkate alınsaydı ve Ukrayna'nın devlet politikasının temelini oluştursaydı, o zaman Ukrayna'da özel askeri harekat düzenlenmezdi" diye konuştu.
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rusya, kremlin, joe biden, vladimir putin, dmitriy peskov

Kremlin: Biden'ın Rusya'ya yönelik soykırım iddiaları kesinlikle kabul edilemez

15:56 13.04.2022 (güncellendi: 16:26 13.04.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelttiği soykırım iddialarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Günlük basın toplantısında Peskov'a Biden'ın Rusya'nın Ukraynalılara soykırım yaptığı yönündeki iddiaları soruldu.
Peskov, "Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz, durumu böyle bir çarpıtma girişiminin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Üstelik daha önce de belirttiğimiz gibi muhtemelen bu, modern ve yakın tarih boyunca bilindik eylemleri gerçekleştiren bir ülke olan ABD'nin başkanı için de kabul edilebilir değildir" yanıtını verdi.

'Medinskiy, Rusya-Ukrayna müzakereleri için yoğun çalışmasını sürdürüyor'

Öte yandan Peskov, şu anda Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında açıklayabileceği bir şey bulunmadığını, açıklamaların yeni bilgi veya sonuç elde edildiğinde yapıldığını belirterek Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in son derece yoğun çalışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

'Medvedçuk'un Rusya ile hiçbir perde arkası ilişkisi olmadı'

Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk'un gözaltına alınmasını değerlendiren Peskov, Medvedçuk'un Rusya ile hiçbir zaman perde arkası ilişkileri olmadığının altını çizerek şunları söyledi: "Medvedçuk'un Ukrayna ve Rusya arasında normal, karşılıklı yarar sağlayan ortaklık ilişkileri kurma lehindeki görüşleri iyi biliniyor. Bu tutumu her zaman açık oldu, Medvedçuk'un Rusya ile hiçbir perde arkası ilişkisi olmadı. Varsayımsal olarak bunu düşünsek bile, o zaman Medvedçuk'un özel askeri harekat başlamadan önce Ukrayna topraklarını terk etmesi gerekirdi. Gördüğümüz gibi, bunu yapmadı."
Medvedçuk'un her zaman barışın yanında, savaşın ve Donbass'taki çatışmaların genişlemesinin karşısında olduğunu belirten Peskov, Rusya ve Donbass'ın son yıllarda esir takasına sunduğu katkılar için Medvedçuk'a müteşekkir olduğunu ifade etti.
Peskov, "Eğer Medvedçuk'un ve partisinin fikirleri dikkate alınsaydı ve Ukrayna'nın devlet politikasının temelini oluştursaydı, o zaman Ukrayna'da özel askeri harekat düzenlenmezdi" diye konuştu.
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