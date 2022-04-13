https://tr.sputniknews.com/20220413/kumarhaneye-donusturulen-sendika-binasina-baskin-3-gozalti-1055518044.html
Kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın: 3 gözaltı
Kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın: 3 gözaltı
Adana'da kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın yapan polis, tombala oynattığı belirlenen üç kişiyi gözaltına aldı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T09:42+0300
2022-04-13T09:42+0300
2022-04-13T09:42+0300
türkiye
kumar
kumarhane
baskın
polis
adana
sendika
gözaltı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde İnc-İş Sendikası (İncirlik Gıda Sektöründe Çalışanları Genel İş Sendikası) tabelasının asılı olduğu binada tombala usulü kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, binayı takibe aldı. Gece yarısı sendika binasında kumar oynatıldığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti.Eğitim süsü verilmişDış kapısı iki kilit ve iki sürgü ile güçlendirilmiş, güvenlik kamerasıyla izlenen binanın önüne gelen ekipler, şüphelilerden kapıyı açmalarını istedi. Polisi fark eden şüpheliler, tombala pullarını ve kartlarını yan tarafta atıl durumdaki binaya gizleyip, projeksiyondan eğitim videosu açtı.Bir süre sonra polise kapıyı açan şüpheliler, sendika içi eğitim verdiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya çalıştı. Çevredeki tüm binalar için arama kararı alan polis, tombala pulları ve kartlarını gizlenmiş halde buldu.50 kişiye 94 bin 500 TL ceza verildiBina içindeki 50 kişinin yapılan kimlik kontrollerinde sendikaya üye olmadıkları belirlendi. Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye toplamda 94 bin 500 lira para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynamaya gelenlerin üst aramasında ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Kumar oynattığı öne sürülen sendika yöneticileri A.D., G.Ö. ve E.A., gözaltına alındı. Sendika binası ise belediye tarafından mühürlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/kumarhane-baskininda-ben-ekmek-yiyemeyeceksem-kimse-yiyemeyecek-diyerek-polislere-saldirdilar-1053289456.html
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kumar, kumarhane, baskın, polis, adana, sendika, gözaltı
Kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın: 3 gözaltı
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Adana'da kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın yapan polis, tombala oynattığı belirlenen üç kişiyi gözaltına aldı.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde İnc-İş Sendikası (İncirlik Gıda Sektöründe Çalışanları Genel İş Sendikası) tabelasının asılı olduğu binada tombala usulü kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, binayı takibe aldı. Gece yarısı sendika binasında kumar oynatıldığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti.
Eğitim süsü verilmiş
Dış kapısı iki kilit ve iki sürgü ile güçlendirilmiş, güvenlik kamerasıyla izlenen binanın önüne gelen ekipler, şüphelilerden kapıyı açmalarını istedi. Polisi fark eden şüpheliler, tombala pullarını ve kartlarını yan tarafta atıl durumdaki binaya gizleyip, projeksiyondan eğitim videosu açtı.
Bir süre sonra polise kapıyı açan şüpheliler, sendika içi eğitim verdiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya çalıştı. Çevredeki tüm binalar için arama kararı alan polis, tombala pulları ve kartlarını gizlenmiş halde buldu.
50 kişiye 94 bin 500 TL ceza verildi
Bina içindeki 50 kişinin yapılan kimlik kontrollerinde sendikaya üye olmadıkları belirlendi. Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye toplamda 94 bin 500 lira para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynamaya gelenlerin üst aramasında ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kumar oynattığı öne sürülen sendika yöneticileri A.D., G.Ö. ve E.A., gözaltına alındı. Sendika binası ise belediye tarafından mühürlendi.