Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220413/kumarhaneye-donusturulen-sendika-binasina-baskin-3-gozalti-1055518044.html
Kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın: 3 gözaltı
Kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın: 3 gözaltı
Adana'da kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın yapan polis, tombala oynattığı belirlenen üç kişiyi gözaltına aldı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T09:42+0300
2022-04-13T09:42+0300
türkiye
kumar
kumarhane
baskın
polis
adana
sendika
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055518007_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_61e8b152c37328c16dffeac8d8b61fb3.jpg
Adana'nın Sarıçam ilçesinde İnc-İş Sendikası (İncirlik Gıda Sektöründe Çalışanları Genel İş Sendikası) tabelasının asılı olduğu binada tombala usulü kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, binayı takibe aldı. Gece yarısı sendika binasında kumar oynatıldığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti.Eğitim süsü verilmişDış kapısı iki kilit ve iki sürgü ile güçlendirilmiş, güvenlik kamerasıyla izlenen binanın önüne gelen ekipler, şüphelilerden kapıyı açmalarını istedi. Polisi fark eden şüpheliler, tombala pullarını ve kartlarını yan tarafta atıl durumdaki binaya gizleyip, projeksiyondan eğitim videosu açtı.Bir süre sonra polise kapıyı açan şüpheliler, sendika içi eğitim verdiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya çalıştı. Çevredeki tüm binalar için arama kararı alan polis, tombala pulları ve kartlarını gizlenmiş halde buldu.50 kişiye 94 bin 500 TL ceza verildiBina içindeki 50 kişinin yapılan kimlik kontrollerinde sendikaya üye olmadıkları belirlendi. Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye toplamda 94 bin 500 lira para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynamaya gelenlerin üst aramasında ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Kumar oynattığı öne sürülen sendika yöneticileri A.D., G.Ö. ve E.A., gözaltına alındı. Sendika binası ise belediye tarafından mühürlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/kumarhane-baskininda-ben-ekmek-yiyemeyeceksem-kimse-yiyemeyecek-diyerek-polislere-saldirdilar-1053289456.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055518007_75:0:622:410_1920x0_80_0_0_8699ea37742d19e011b6c615b277a9cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kumar, kumarhane, baskın, polis, adana, sendika, gözaltı

Kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın: 3 gözaltı

09:42 13.04.2022
© DHAKumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın: 3 gözaltı
Kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın: 3 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Adana'da kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın yapan polis, tombala oynattığı belirlenen üç kişiyi gözaltına aldı.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde İnc-İş Sendikası (İncirlik Gıda Sektöründe Çalışanları Genel İş Sendikası) tabelasının asılı olduğu binada tombala usulü kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, binayı takibe aldı. Gece yarısı sendika binasında kumar oynatıldığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti.

Eğitim süsü verilmiş

Dış kapısı iki kilit ve iki sürgü ile güçlendirilmiş, güvenlik kamerasıyla izlenen binanın önüne gelen ekipler, şüphelilerden kapıyı açmalarını istedi. Polisi fark eden şüpheliler, tombala pullarını ve kartlarını yan tarafta atıl durumdaki binaya gizleyip, projeksiyondan eğitim videosu açtı.
Bir süre sonra polise kapıyı açan şüpheliler, sendika içi eğitim verdiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya çalıştı. Çevredeki tüm binalar için arama kararı alan polis, tombala pulları ve kartlarını gizlenmiş halde buldu.

50 kişiye 94 bin 500 TL ceza verildi

Bina içindeki 50 kişinin yapılan kimlik kontrollerinde sendikaya üye olmadıkları belirlendi. Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye toplamda 94 bin 500 lira para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynamaya gelenlerin üst aramasında ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kumar oynattığı öne sürülen sendika yöneticileri A.D., G.Ö. ve E.A., gözaltına alındı. Sendika binası ise belediye tarafından mühürlendi.
İstanbul Bağcılar’da polis ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir mekana baskın düzenledi. Mekan sahibinin polis ekiplerine sandalye ve bardak fırlatması sonucu, 4 polis memuru yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
TÜRKİYE
Kumarhane baskınında 'Ben ekmek yiyemeyeceksem kimse yiyemeyecek' diyerek polislere saldırdılar
31 Ocak, 00:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала