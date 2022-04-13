https://tr.sputniknews.com/20220413/macron-avrupanin-turkiye-ve-rusya-ile-iliskileri-yeniden-dusunmesi-onemli-1055536765.html

Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesi önemli

Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesi önemli

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesinin önemli olduğunu, aksi takdirde Avrupa'nın barış içinde... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T18:40+0300

2022-04-13T18:40+0300

2022-04-13T18:38+0300

dünya

emmanuel macron

fransa

rusya

türkiye

le point

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Point dergisine verdiği özel demeçte, Avrupa'nın daha geniş bir barış, ekonomik işbirliği ve serbest dolaşım alanı düşünmesi gerektiğini belirtti."Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi önemli. Aksi takdirde Avrupa barış içinde yaşayamaz. ifadesini kullanan Macron, Rusya'nın Çin'e yöneldiğini söyledi.Macron, Türkiye'nin de Suudi Arabistan ve İran gibi ülkeler ile sorunlar yaşadığını ileri sürdü.Türkiye'nin uzun vadede Batı'ya sırtını dönmemesi gerektiğini ifade eden Macron, Batı'nın zayıflığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı operasyon başlatma konusunda cesaretlendirdiği iddiasında bulundu.Macron, Putin'in daha birkaç hafta önce operasyonu durdurmayacağına karar verdiğini kaydetti.

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