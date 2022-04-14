https://tr.sputniknews.com/20220414/biden-sahsen-kieve-gitmeye-hazir-oldugunu-acikladi-1055572859.html

Biden, şahsen Kiev’e gitmeye hazır olduğunu açıkladı

Biden, şahsen Kiev’e gitmeye hazır olduğunu açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, şahsen Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmeye hazır olduğunu belirtti. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T22:35+0300

2022-04-14T22:35+0300

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ukrayna krizi

joe biden

kiev

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Basın mensuplarının, üst düzey yetkililerden birini Kiev’e göndermeye hazır olup olmadığı sorusuna Biden, 'bu konuda henüz alınmış bir karar olmadığı' yönünde yanıt verdi. ABD lideri, eğer Kiev’e birisi gidecekse bunun kim olduğu sorusunu soran, gazeteciye espri olarak, “Siz gitmeye hazır mısınız?” dedi.Gazetecinin, “Peki ya siz gitmeye hazır mısınız?” sorusunu duyunca Biden, “Evet” cevabını verdi.

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2022

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joe biden, kiev