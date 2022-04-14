https://tr.sputniknews.com/20220414/biden-sahsen-kieve-gitmeye-hazir-oldugunu-acikladi-1055572859.html
Biden, şahsen Kiev’e gitmeye hazır olduğunu açıkladı
Biden, şahsen Kiev’e gitmeye hazır olduğunu açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, şahsen Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmeye hazır olduğunu belirtti. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T22:35+0300
2022-04-14T22:35+0300
2022-04-14T22:53+0300
ukrayna krizi
joe biden
kiev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055149602_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_a803047871601c70257916cce61be7bb.jpg
Basın mensuplarının, üst düzey yetkililerden birini Kiev’e göndermeye hazır olup olmadığı sorusuna Biden, 'bu konuda henüz alınmış bir karar olmadığı' yönünde yanıt verdi. ABD lideri, eğer Kiev’e birisi gidecekse bunun kim olduğu sorusunu soran, gazeteciye espri olarak, “Siz gitmeye hazır mısınız?” dedi.Gazetecinin, “Peki ya siz gitmeye hazır mısınız?” sorusunu duyunca Biden, “Evet” cevabını verdi.
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055149602_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_6c80a080fcfff7f6a9a3040decff0825.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, kiev
Biden, şahsen Kiev’e gitmeye hazır olduğunu açıkladı
22:35 14.04.2022 (güncellendi: 22:53 14.04.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, şahsen Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmeye hazır olduğunu belirtti.
Basın mensuplarının, üst düzey yetkililerden birini Kiev’e göndermeye hazır olup olmadığı sorusuna Biden, 'bu konuda henüz alınmış bir karar olmadığı' yönünde yanıt verdi.
ABD lideri, eğer Kiev’e birisi gidecekse bunun kim olduğu sorusunu soran, gazeteciye espri olarak, “Siz gitmeye hazır mısınız?” dedi.
Gazetecinin, “Peki ya siz gitmeye hazır mısınız?” sorusunu duyunca Biden, “Evet” cevabını verdi.