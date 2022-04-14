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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/biden-sahsen-kieve-gitmeye-hazir-oldugunu-acikladi-1055572859.html
Biden, şahsen Kiev’e gitmeye hazır olduğunu açıkladı
Biden, şahsen Kiev’e gitmeye hazır olduğunu açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, şahsen Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmeye hazır olduğunu belirtti. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T22:35+0300
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ukrayna krizi
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kiev
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Basın mensuplarının, üst düzey yetkililerden birini Kiev’e göndermeye hazır olup olmadığı sorusuna Biden, 'bu konuda henüz alınmış bir karar olmadığı' yönünde yanıt verdi. ABD lideri, eğer Kiev’e birisi gidecekse bunun kim olduğu sorusunu soran, gazeteciye espri olarak, “Siz gitmeye hazır mısınız?” dedi.Gazetecinin, “Peki ya siz gitmeye hazır mısınız?” sorusunu duyunca Biden, “Evet” cevabını verdi.
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Biden, şahsen Kiev’e gitmeye hazır olduğunu açıkladı

22:35 14.04.2022 (güncellendi: 22:53 14.04.2022)
© JIM LO SCALZOABD Başkanı Biden,
ABD Başkanı Biden, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© JIM LO SCALZO
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ABD Başkanı Joe Biden, şahsen Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmeye hazır olduğunu belirtti.
Basın mensuplarının, üst düzey yetkililerden birini Kiev’e göndermeye hazır olup olmadığı sorusuna Biden, 'bu konuda henüz alınmış bir karar olmadığı' yönünde yanıt verdi.
ABD lideri, eğer Kiev’e birisi gidecekse bunun kim olduğu sorusunu soran, gazeteciye espri olarak, “Siz gitmeye hazır mısınız?” dedi.
Gazetecinin, “Peki ya siz gitmeye hazır mısınız?” sorusunu duyunca Biden, “Evet” cevabını verdi.
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