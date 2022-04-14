https://tr.sputniknews.com/20220414/buz-devri-filmlerininin-de-yapimcisi-blue-sky-studios-kapandi-1055562395.html

Buz Devri serisinin yapımcısı Blue Sky Studios kapandı

Buz Devri serisinin yapımcısı Blue Sky Studios kapandı

Bir kuşağın en popüler animasyon filmi olan Buz Devri serisini de hayata geçiren Blue Sky Studios kapandı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T16:06+0300

2022-04-14T16:06+0300

2022-04-14T16:21+0300

film

yaşam

stüdyo

kapanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055562336_0:287:1385:1066_1920x0_80_0_0_6504a201315fbffb806949e7200181e8.jpg

Buz Devri serisi gibi yapımlara imza atan efsanevi animasyonun yaratıcısı Blue Sky Studios şirketinin maddi nedenlerden dolayı resmi olarak kapandığı duyuruldu.Hayranları üzen veda filmin bir türlü palamudunu yiyemeyen sincabıyla hazırlanan görüntülerle yapıldı. Videoda popüler karakter Scrat sonunda palamudu yedi.Serinin beşinci filmi Türkiye'de 2016 yılında vizyona girmiş ve 1 milyon 300 bin kişi tarafından izlenmişti.Serinin yeni filmlerini Disney'in kendi bünyesinde devam ettirmesi bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

film, stüdyo, kapanma