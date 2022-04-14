https://tr.sputniknews.com/20220414/buz-devri-filmlerininin-de-yapimcisi-blue-sky-studios-kapandi-1055562395.html
Buz Devri serisinin yapımcısı Blue Sky Studios kapandı
Buz Devri serisinin yapımcısı Blue Sky Studios kapandı
Bir kuşağın en popüler animasyon filmi olan Buz Devri serisini de hayata geçiren Blue Sky Studios kapandı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T16:06+0300
2022-04-14T16:06+0300
2022-04-14T16:21+0300
film
yaşam
stüdyo
kapanma
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Buz Devri serisi gibi yapımlara imza atan efsanevi animasyonun yaratıcısı Blue Sky Studios şirketinin maddi nedenlerden dolayı resmi olarak kapandığı duyuruldu.Hayranları üzen veda filmin bir türlü palamudunu yiyemeyen sincabıyla hazırlanan görüntülerle yapıldı. Videoda popüler karakter Scrat sonunda palamudu yedi.Serinin beşinci filmi Türkiye'de 2016 yılında vizyona girmiş ve 1 milyon 300 bin kişi tarafından izlenmişti.Serinin yeni filmlerini Disney'in kendi bünyesinde devam ettirmesi bekleniyor.
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film, stüdyo, kapanma
Buz Devri serisinin yapımcısı Blue Sky Studios kapandı
16:06 14.04.2022 (güncellendi: 16:21 14.04.2022) Abone ol
Bir kuşağın en popüler animasyon filmi olan Buz Devri serisini de hayata geçiren Blue Sky Studios kapandı.
Buz Devri serisi gibi yapımlara imza atan efsanevi animasyonun yaratıcısı Blue Sky Studios şirketinin maddi nedenlerden dolayı resmi olarak kapandığı duyuruldu.
Hayranları üzen veda filmin bir türlü palamudunu yiyemeyen sincabıyla hazırlanan görüntülerle yapıldı. Videoda popüler karakter Scrat sonunda palamudu yedi.
Serinin beşinci filmi Türkiye'de 2016 yılında vizyona girmiş ve 1 milyon 300 bin kişi tarafından izlenmişti.
Serinin yeni filmlerini Disney'in kendi bünyesinde devam ettirmesi bekleniyor.