https://tr.sputniknews.com/20220414/icisleri-bakani-soylu-goc-yollarinin-taslarini-bati-emperyalizmi-dosedi-1055545007.html

İçişleri Bakanı Soylu: Göç yollarının taşlarını, Batı emperyalizmi döşedi

İçişleri Bakanı Soylu: Göç yollarının taşlarını, Batı emperyalizmi döşedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Göç yollarının taşlarını, Batı emperyalizmi döşedi” dedi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T00:37+0300

2022-04-14T00:37+0300

2022-04-14T00:37+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

sığınmacı

göç

suriyeli

suriyeli sığınmacılar

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığının kuruluşunun 9. yılı dolayısıyla düzenlediği iftar programına katıldı. Gölbaşı Vilayetler Evi’nde gerçekleşen programda konuşan Bakan Soylu, “Göç hep vardı. İnsanlık tarihi boyunca vardı. Taş kalpliler anlamaz, göç hep acıydı, hep hüzünlüydü, göç hep ağıtlar yaktırdı, şiirler yazdırdı. Ama belki tarihte ilk kez; medeniyetin güya en gelişmiş olduğu bir çağda göç meselesi, tarihin hiç görmediği kadar büyük ve küresel bir krize dönüştü. Göç yollarının taşlarını, Batı emperyalizmi döşedi. Ama kriz başlayınca da ilk kaçanlar onlar oldu. Botların kurşunlandığını mı görmedik. Sahile vuran bebek cesetleri mi görmedik. İnsanların çırılçıplak soyulup donup ölsünler diye Meriç Nehri’ne bırakılmasını mi görmedik. Limanlara yanaştırılmayıp Akdeniz’de serseri mayın gibi gezen göçmen gemilerini mi görmedik. Batılı gazeteci kadınların bile mültecileri tekmelediği insanlık dışı sahneler mi görmedik. Hepsini gördük. Batı, o süslü medeniyet maskesini, göç meselesinde çıkarmıştır. Tıpkı terörde çıkardığı gibi. Tıpkı uyuşturucuda çıkardığı gibi. Tıpkı salgında ve küresel krizlerin tamamında çıkardığı gibi. Yıllarca bize insan hakları üzerinden ayar üstüne ayar verenlerin, maskesinin altında ne olduğunu, işte en son göç meselesiyle gördük. Hem bu tavırlarıyla gördük. Hem de Ukrayna meselesindeki halleriyle gördük” dedi.'2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı'2020 yılında Avrupa’da sınır dışı başarı oranının yüzde 18, Türkiye’de ise yüzde 40 olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı:'Coğrafi çekince maddesi, 1951 Anlaşması’na Türkiye’nin koyduğu bir sigortadır'CHP’nin 2016 yılında hazırladığı “Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu Mülteci Raporu" hakkında eleştirilerde bulunan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, sığınmacı, göç, suriyeli, suriyeli sığınmacılar