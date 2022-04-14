https://tr.sputniknews.com/20220414/imamoglu-ile-temas-oynamamiz-gereken-bir-kart-diyen-abdli-vekil-baskanla-ne-konustum-ne-gorustum-1055564459.html

'İmamoğlu ile temas oynamamız gereken bir kart' diyen ABD'li vekil: Başkanla ne konuştum ne görüştüm

'İmamoğlu ile temas oynamamız gereken bir kart' diyen ABD'li vekil: Başkanla ne konuştum ne görüştüm

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili sözleriyle Türkiye medyasında gündem olan Demokrat... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T17:04+0300

2022-04-14T17:04+0300

2022-04-14T17:04+0300

dünya

abd

türkiye

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ABD'nin Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ve müttefiklerini de uymaya zorladığı yaptırımlar enerjiyi bir numaralı gündem maddesi haline getirirken, ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komisyonu'nun 31 Mart'ta düzenlediği video konferansta ABD ile Türkiye arasındaki ihtilaf yaşanan Doğu Akdeniz'deki enerji potansiyeli ele alındı. "Doğu Akdeniz'de fırsatlar ve meydan okumalar: ABD'nin çıkarları ve bölgesel işbirliğinin incelenmesi" başlıklı oturum, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili üyesi (milletvekili) Bill Keating'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözleriyle Türkiye medyasında gündem oldu.Sözlerinin 'İmamoğlu ile görüştüğü' şeklinde çevrilmesi üzerine Keating, Twitter hesabında yalanlama açıklaması yaptı:"İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ile ne konuştum ne de görüştüm. 31 Mart’taki ifadelerim, Belediye Başkanını bir oturuma devam etmek için daha önce ekibimle yaptığım bir konuşmaya dairdi; fakat herhangi bir erişim olmadı ve haberlerde söylendiğinin tersine Belediye Başkanı ile kesinlikle konuşmadım."İBB Sözcüsü Murat Ongun da Twitter hesabında 'haberlerin tamamen uyudurma olduğuna' dair açıklama yaptı.Videosu yayımlanan 31 Mart'taki oturumda Keating, 'Türkiye için uzun vadede değişmemenin mantıklı olmadığını, yerel olarak İstanbul ve diğer yerlerde demokratik çabalar gösterildiğini, gidişatın belli bir yönde hareket ettiğini, geleceğin net olduğunu, gerçeklik nedeniyle işlerin değişmek zorunda olduğunu' söyledi.Oturumda “Ankara ne güvenilir bir müttefik olacak, ne de onu yeni bir düşman olarak düşünmeliyiz. Bunun yerine, Türkiye ile ABD muhtemelen resmi müttefikler, ara sıra ortaklar ve bizim istediğimizden daha sıklıkla bölgesel rakipler olarak kalacaklar" görüşünü bildiren St. Lawrence Üniversitesi Ortadoğu tarihçisi Howard Eissenstat, sözünü keserek Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili değerlendirme yaptı.Bunun üzerine Keating, "Peki, ABD şimdi yaptığından başka ne yapabilir?" sorusunu ortaya attı. Ardından hem birisiyle temas kurmak hem de temas kurmaya çalışmak anlamına gelen 'reach out' kelimesini kullanan Demokrat Partili milletvekili, yalanlama açıklamasına bakılırsa "İstanbul Belediye Başkanı ile temas kurmaya çalıştık, başka insanlarla temas kurmaya çalıştık" dedi. "Ama bence bu artık oynamamız gereken bir kart" ifadesini kullanan Keating sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'nin kendi başına bu tutuma gelmesini bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Onların öz çıkarları için, onların egemen çıkarları için. Gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir."

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