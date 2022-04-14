https://tr.sputniknews.com/20220414/marmara-denizine-dokulen-ayamama-deresi-mavi-ve-siyah-akiyor-1055551860.html

Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor

Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor

Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, mavi ve siyah renklerde akmaya başladı. Birçok fabrikanın ve yerleşim yerinin bulunduğu bölgede, derenin çevresi de... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T11:22+0300

2022-04-14T11:22+0300

2022-04-14T11:22+0300

yaşam

türkiye

marmara denizi

istanbul

dere

atık

kimyasal

marmara bölgesi

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İstanbul'da Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy sınırları içinde suları Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, mavi ve siyah renklerde akıyor.Çevresinde fabrikaların ve yerleşim yerlerinin bulunduğu derenin renk değişiminin tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Dere çevresinde İSKİ'nin ıslah çalışmaları da devam ediyor.'Mavi, yeşil hatta kırmızı renkte aktığı oluyor'1,5 yıldır derenin yakınında bulunan iş merkezinde çalıştığını belirten çevre sakinlerinden Göktuğ Aktan, "Özellikle son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte Ayamama Deresi üzerinde farklı renk değişiklikleri tespit ettik. Bölgede bulunan tekstil firmaları kaynaklı olduğunu düşündüğüm bir renk değişiklikleri yaşanıyor. Yeri geliyor mavi, lacivert, yeşil, kırmızı gibi gün içinde değişiklikler oluyor" diye konuştu.'Partikül soluyoruz'Derenin renklerinin değişmesinin yanı sıra bölgedeki tekstil taşlama atölyelerinden çevreye çok fazla duman yayıldığını belirten Aktan, "Bölgedeki tekstil taşlama atölyelerinden çok fazla duman yayılımıyla da karşılaşıyoruz. Açık havada çok fazla partikül soluduğumuzu düşünüyorum" dedi.Islah çalışmaları sürüyorAyamama Deresi'nin ıslah çalışmalarına da devam edildiğini belirten Aktan, "Çalışma derenin ıslah çalışması. Dereyi bulunduğu konumdan alıp diğer tarafa daha uygun bir vaziyette akmasını sağlamak için yaptıklarını düşünüyorum. Bu çalışma yaklaşık 6-7 aydır var" diye konuştu.'Kimyasal kokuya maruz kalıyoruz'Dereden kaynaklı bir kokuya henüz maruz kalmadıklarını söyleyen Aktan, "Dereden kaynaklı bir kokuyla henüz karşılaşmadık. Bacalardan salınan dumanlar çok koku yapıyor. Bundan dolayı ağır bir kimyasal kokuya maruz kalıyoruz. Böceklenme, sineklenme gibi bir durumla henüz karşılaşmadık ama karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Bizi de doğal olarak tedirgin ediyor" dedi.

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türkiye, marmara denizi, istanbul, dere, atık, kimyasal, marmara bölgesi