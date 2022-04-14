https://tr.sputniknews.com/20220414/putin-sibiryada-yeni-petrol-ve-dogalgaz-boru-hatlarinin-yapilmasi-gerekiyor-1055567270.html

Putin: Sibirya’da yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapılması gerekiyor

Putin: Sibirya’da yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapılması gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu ve Batı Sibirya’da yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapımının planlanması gerektiğini belirtti. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T18:32+0300

2022-04-14T18:32+0300

2022-04-14T18:34+0300

vladimir putin

sibirya

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055494553_0:96:3303:1953_1920x0_80_0_0_5660755ec573bd68be2b19b366fa93b7.jpg

Petrol ve doğalgaz sektörünün geliştirilmesiyle ilgili toplantıda konuşan Putin, Arktik ve Uzakdoğu bölgelerindeki limanlarda petrol sevkiyat kapasitelerinin artırılmasının da önemli görev olduğunu kaydetti.Rus lider, “Hükümetten, petrol ve gaz sevkiyat altyapısının geliştirilmesi için uzun vadeli plan taslağını hazırlamasını istiyorum. Taslak, 1 Haziran 2022 tarihine kadar hazır olmalı. Lütfen geciktirmeyin” ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, sibirya, doğalgaz