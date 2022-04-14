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https://tr.sputniknews.com/20220414/putin-sibiryada-yeni-petrol-ve-dogalgaz-boru-hatlarinin-yapilmasi-gerekiyor-1055567270.html
Putin: Sibirya’da yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapılması gerekiyor
Putin: Sibirya’da yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapılması gerekiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu ve Batı Sibirya’da yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapımının planlanması gerektiğini belirtti. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T18:32+0300
2022-04-14T18:34+0300
vladimir putin
sibirya
doğalgaz
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Petrol ve doğalgaz sektörünün geliştirilmesiyle ilgili toplantıda konuşan Putin, Arktik ve Uzakdoğu bölgelerindeki limanlarda petrol sevkiyat kapasitelerinin artırılmasının da önemli görev olduğunu kaydetti.Rus lider, “Hükümetten, petrol ve gaz sevkiyat altyapısının geliştirilmesi için uzun vadeli plan taslağını hazırlamasını istiyorum. Taslak, 1 Haziran 2022 tarihine kadar hazır olmalı. Lütfen geciktirmeyin” ifadesini kullandı.
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vladimir putin, sibirya, doğalgaz

Putin: Sibirya’da yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapılması gerekiyor

18:32 14.04.2022 (güncellendi: 18:34 14.04.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu ve Batı Sibirya’da yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapımının planlanması gerektiğini belirtti.
Petrol ve doğalgaz sektörünün geliştirilmesiyle ilgili toplantıda konuşan Putin, Arktik ve Uzakdoğu bölgelerindeki limanlarda petrol sevkiyat kapasitelerinin artırılmasının da önemli görev olduğunu kaydetti.
Rus lider, “Hükümetten, petrol ve gaz sevkiyat altyapısının geliştirilmesi için uzun vadeli plan taslağını hazırlamasını istiyorum. Taslak, 1 Haziran 2022 tarihine kadar hazır olmalı. Lütfen geciktirmeyin” ifadesini kullandı.
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