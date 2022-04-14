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Ramazan Bayramı için YHT hatlarında ek kapasite artışı
Ramazan Bayramı için YHT hatlarında ek kapasite artışı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı için Yüksek Hızlı Tren hatlarında ek kapasite artışı yaptı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T12:36+0300
2022-04-14T12:36+0300
türkiye
yht
yüksek hızlı tren (yht)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapılacak. Biletler yarından itibaren satışa çıkarılacak” denildi.
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yht, yüksek hızlı tren (yht)

Ramazan Bayramı için YHT hatlarında ek kapasite artışı

12:36 14.04.2022
© AAYHT Yüksek Hızlı Tren
YHT Yüksek Hızlı Tren - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı için Yüksek Hızlı Tren hatlarında ek kapasite artışı yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapılacak. Biletler yarından itibaren satışa çıkarılacak” denildi.
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