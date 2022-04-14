https://tr.sputniknews.com/20220414/ramazan-bayrami-icin-yht-hatlarinda-ek-kapasite-artisi-1055554936.html

Ramazan Bayramı için YHT hatlarında ek kapasite artışı

Ramazan Bayramı için YHT hatlarında ek kapasite artışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı için Yüksek Hızlı Tren hatlarında ek kapasite artışı yaptı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T12:36+0300

2022-04-14T12:36+0300

2022-04-14T12:36+0300

türkiye

yht

yüksek hızlı tren (yht)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapılacak. Biletler yarından itibaren satışa çıkarılacak” denildi.

türkiye

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yht, yüksek hızlı tren (yht)