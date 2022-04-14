Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220414/teksas-valisi-duzensiz-gocmenleri-otobusle-baskent-washingtona-gonderme-sozunu-hayata-gecirdi-1055569882.html
Teksas Valisi, düzensiz göçmenleri otobüsle başkent Washington'a gönderme sözünü hayata geçirdi
Teksas Valisi, düzensiz göçmenleri otobüsle başkent Washington'a gönderme sözünü hayata geçirdi
ABD'de Cumhuriyetçi Partili Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletteki düzensiz göçmenleri otobüslere doldurup başkentteki Kongre binası önüne bırakma sözünü hayata... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T20:29+0300
2022-04-14T20:38+0300
abd
teksas
teksas valisi greg abbott
washington dc
abd kongresi
göçmen
meksika
abd-meksika sınırı
sınırdışı
otobüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103998/50/1039985092_0:304:2561:1745_1920x0_80_0_0_f5a37d12e2ebc96be896e22d2af17116.jpg
Teksas Valiliği'nden yapılan açıklamada, eyaletteki göçmenleri otobüsle ABD başkentine bırakma eyleminin, 'Başkan Joe Biden'ın yönetiminin Başlık 42 düzenlemesi kapsamındaki sınırdışıları sona erdirme kararına Vali Greg Abbott'ın verdiği karşılık olduğu' belirtildi. Önceki Başkan Donald Trump'ın Kovid pandemisi gerekçesiyle 2020 yılında uygulamaya koyduğu halk sağlığı yasasının Başlık 42 düzenlemesi, sığınma ve insani koruma talep etseler bile düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınırdışı edilmelerini içeriyordu. Biden yönetimi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Kovid'in artık Amerikan halkı için kritik bir sağlık tehdidi oluşturmadığını açıklamasının ardından Başlık 42 düzenlemesini iptal etme kararı aldı. Yönetim, 1 Nisan'daki açıklamasında, uygulamanın 23 Mayıs'ta sona ereceğini duyurarak ABD yetkililerine ABD-Meksika sınırına göçmen varışlarında beklenen artışa hazırlanmaları için zaman verdi.Abbott ise basın toplantısında şöyle konuştu:"Federal hükümet sınır krizine göz yummaya devam ederken, Teksas eyaleti boşlukları doldurma ve Teksaslıları güvende tutma çabalarımızda kararlılığımızı koruyacaktır. Göçmenleri Washington DC'ye taşımamız sayesinde Biden yönetimi, sınırımızı geçmesine izin verdiği insanların ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilecek. Teksas, Biden yönetiminin sınırımızı güvence altına alma konusundaki başarısızlığının yükünü taşımak zorunda kalmamalı." Teksas Valisi, 'ABD başkentine daha fazla göçmen taşımak için uçuşlar düzenlemeyi planladığını' da söyledi.Salı günü Del Rio'dan kalkan ilk otobüs, ABD Kongresi binası Capitol'ün birkaç sokak ötesinde Nikaragua, Venezüella, Kolombiya, Küba'dan 35 göçmeni bıraktı. Çarşamba sabah 8 civarında Washington DC'ye varan otobüsün göçmenleri Union İstasyonu ile Capitol arasında bıraktığını açıklayan Abbott, ikinci bir otobüsün de Washington DC'ye gitmekte olduğunu aktardı. İkinci otobüs de bugün başkente ulaştı. Teksas Acil Durum Yönetimi Bölümü Şefi Nim Kidd'e göre, eyalet bu operasyon için 900 otobüslük bir havuz oluşturdu.Valilik ofisi, programın tamamen gönüllü olduğunu ve göçmenlerin ancak Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından ABD-Meksika sınırında yasal işlemden geçirildikten sonra Washington'a seyahat ettiğini açıkladı.Basında çıkan haberlere göre, bazı göçmenler ABD'nin diğer şehirlerine geçmek niyetinde. Ancak, nihai varış yeri ne olursa olsun, göçmenlik sürecine devam etmek için Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ofisine bildirimde bulunmakla yükümlüler.Teksas Valisi'nin eyaletteki göçmenleri otobüsle başkente gönderme hamlesini, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 'halkla ilişkiler kampanyası' diye niteledi. CBP verilerine göre Başlık 42, pandeminin ilan edildiği Mart 2020'den beri Brezilya, Orta Amerika, Haiti, Meksika ve Kolombiya'dan yaklaşık 2 milyon göçmenin sınırdışı edilmesinde kullanıldı. Güney Amerika'dan gelen diğerlerinin girişi de limanlarda engellendi.
abd
teksas
washington dc
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103998/50/1039985092_0:64:2561:1985_1920x0_80_0_0_b22601f9dd9c6cfcb48a29c10fe07334.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, teksas, teksas valisi greg abbott, washington dc, abd kongresi, göçmen, meksika, abd-meksika sınırı, sınırdışı, otobüs, joe biden, donald trump

Teksas Valisi, düzensiz göçmenleri otobüsle başkent Washington'a gönderme sözünü hayata geçirdi

20:29 14.04.2022 (güncellendi: 20:38 14.04.2022)
© AP Photo / Eric GayTeksas Valisi Greg Abbott
Teksas Valisi Greg Abbott - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Eric Gay
Abone olTelegram
ABD'de Cumhuriyetçi Partili Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletteki düzensiz göçmenleri otobüslere doldurup başkentteki Kongre binası önüne bırakma sözünü hayata geçirdi. Teksas'tan Washington DC'ye varan otobüsten Nikaragua, Venezüella, Kolombiya, Küba'dan düzensiz göçmenler indi.
Teksas Valiliği'nden yapılan açıklamada, eyaletteki göçmenleri otobüsle ABD başkentine bırakma eyleminin, 'Başkan Joe Biden'ın yönetiminin Başlık 42 düzenlemesi kapsamındaki sınırdışıları sona erdirme kararına Vali Greg Abbott'ın verdiği karşılık olduğu' belirtildi.
Önceki Başkan Donald Trump'ın Kovid pandemisi gerekçesiyle 2020 yılında uygulamaya koyduğu halk sağlığı yasasının Başlık 42 düzenlemesi, sığınma ve insani koruma talep etseler bile düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınırdışı edilmelerini içeriyordu.
Biden yönetimi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Kovid'in artık Amerikan halkı için kritik bir sağlık tehdidi oluşturmadığını açıklamasının ardından Başlık 42 düzenlemesini iptal etme kararı aldı. Yönetim, 1 Nisan'daki açıklamasında, uygulamanın 23 Mayıs'ta sona ereceğini duyurarak ABD yetkililerine ABD-Meksika sınırına göçmen varışlarında beklenen artışa hazırlanmaları için zaman verdi.
Abbott ise basın toplantısında şöyle konuştu:
"Federal hükümet sınır krizine göz yummaya devam ederken, Teksas eyaleti boşlukları doldurma ve Teksaslıları güvende tutma çabalarımızda kararlılığımızı koruyacaktır. Göçmenleri Washington DC'ye taşımamız sayesinde Biden yönetimi, sınırımızı geçmesine izin verdiği insanların ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilecek. Teksas, Biden yönetiminin sınırımızı güvence altına alma konusundaki başarısızlığının yükünü taşımak zorunda kalmamalı."
Teksas Valisi, 'ABD başkentine daha fazla göçmen taşımak için uçuşlar düzenlemeyi planladığını' da söyledi.
Salı günü Del Rio'dan kalkan ilk otobüs, ABD Kongresi binası Capitol'ün birkaç sokak ötesinde Nikaragua, Venezüella, Kolombiya, Küba'dan 35 göçmeni bıraktı. Çarşamba sabah 8 civarında Washington DC'ye varan otobüsün göçmenleri Union İstasyonu ile Capitol arasında bıraktığını açıklayan Abbott, ikinci bir otobüsün de Washington DC'ye gitmekte olduğunu aktardı. İkinci otobüs de bugün başkente ulaştı.
Teksas Acil Durum Yönetimi Bölümü Şefi Nim Kidd'e göre, eyalet bu operasyon için 900 otobüslük bir havuz oluşturdu.
Valilik ofisi, programın tamamen gönüllü olduğunu ve göçmenlerin ancak Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından ABD-Meksika sınırında yasal işlemden geçirildikten sonra Washington'a seyahat ettiğini açıkladı.
Basında çıkan haberlere göre, bazı göçmenler ABD'nin diğer şehirlerine geçmek niyetinde. Ancak, nihai varış yeri ne olursa olsun, göçmenlik sürecine devam etmek için Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ofisine bildirimde bulunmakla yükümlüler.
Teksas Valisi'nin eyaletteki göçmenleri otobüsle başkente gönderme hamlesini, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 'halkla ilişkiler kampanyası' diye niteledi.
CBP verilerine göre Başlık 42, pandeminin ilan edildiği Mart 2020'den beri Brezilya, Orta Amerika, Haiti, Meksika ve Kolombiya'dan yaklaşık 2 milyon göçmenin sınırdışı edilmesinde kullanıldı. Güney Amerika'dan gelen diğerlerinin girişi de limanlarda engellendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала