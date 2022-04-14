https://tr.sputniknews.com/20220414/teksas-valisi-duzensiz-gocmenleri-otobusle-baskent-washingtona-gonderme-sozunu-hayata-gecirdi-1055569882.html

Teksas Valisi, düzensiz göçmenleri otobüsle başkent Washington'a gönderme sözünü hayata geçirdi

Teksas Valisi, düzensiz göçmenleri otobüsle başkent Washington'a gönderme sözünü hayata geçirdi

ABD'de Cumhuriyetçi Partili Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletteki düzensiz göçmenleri otobüslere doldurup başkentteki Kongre binası önüne bırakma sözünü hayata... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T20:29+0300

2022-04-14T20:29+0300

2022-04-14T20:38+0300

abd

teksas

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abd-meksika sınırı

sınırdışı

otobüs

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Teksas Valiliği'nden yapılan açıklamada, eyaletteki göçmenleri otobüsle ABD başkentine bırakma eyleminin, 'Başkan Joe Biden'ın yönetiminin Başlık 42 düzenlemesi kapsamındaki sınırdışıları sona erdirme kararına Vali Greg Abbott'ın verdiği karşılık olduğu' belirtildi. Önceki Başkan Donald Trump'ın Kovid pandemisi gerekçesiyle 2020 yılında uygulamaya koyduğu halk sağlığı yasasının Başlık 42 düzenlemesi, sığınma ve insani koruma talep etseler bile düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınırdışı edilmelerini içeriyordu. Biden yönetimi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Kovid'in artık Amerikan halkı için kritik bir sağlık tehdidi oluşturmadığını açıklamasının ardından Başlık 42 düzenlemesini iptal etme kararı aldı. Yönetim, 1 Nisan'daki açıklamasında, uygulamanın 23 Mayıs'ta sona ereceğini duyurarak ABD yetkililerine ABD-Meksika sınırına göçmen varışlarında beklenen artışa hazırlanmaları için zaman verdi.Abbott ise basın toplantısında şöyle konuştu:"Federal hükümet sınır krizine göz yummaya devam ederken, Teksas eyaleti boşlukları doldurma ve Teksaslıları güvende tutma çabalarımızda kararlılığımızı koruyacaktır. Göçmenleri Washington DC'ye taşımamız sayesinde Biden yönetimi, sınırımızı geçmesine izin verdiği insanların ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilecek. Teksas, Biden yönetiminin sınırımızı güvence altına alma konusundaki başarısızlığının yükünü taşımak zorunda kalmamalı." Teksas Valisi, 'ABD başkentine daha fazla göçmen taşımak için uçuşlar düzenlemeyi planladığını' da söyledi.Salı günü Del Rio'dan kalkan ilk otobüs, ABD Kongresi binası Capitol'ün birkaç sokak ötesinde Nikaragua, Venezüella, Kolombiya, Küba'dan 35 göçmeni bıraktı. Çarşamba sabah 8 civarında Washington DC'ye varan otobüsün göçmenleri Union İstasyonu ile Capitol arasında bıraktığını açıklayan Abbott, ikinci bir otobüsün de Washington DC'ye gitmekte olduğunu aktardı. İkinci otobüs de bugün başkente ulaştı. Teksas Acil Durum Yönetimi Bölümü Şefi Nim Kidd'e göre, eyalet bu operasyon için 900 otobüslük bir havuz oluşturdu.Valilik ofisi, programın tamamen gönüllü olduğunu ve göçmenlerin ancak Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından ABD-Meksika sınırında yasal işlemden geçirildikten sonra Washington'a seyahat ettiğini açıkladı.Basında çıkan haberlere göre, bazı göçmenler ABD'nin diğer şehirlerine geçmek niyetinde. Ancak, nihai varış yeri ne olursa olsun, göçmenlik sürecine devam etmek için Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ofisine bildirimde bulunmakla yükümlüler.Teksas Valisi'nin eyaletteki göçmenleri otobüsle başkente gönderme hamlesini, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 'halkla ilişkiler kampanyası' diye niteledi. CBP verilerine göre Başlık 42, pandeminin ilan edildiği Mart 2020'den beri Brezilya, Orta Amerika, Haiti, Meksika ve Kolombiya'dan yaklaşık 2 milyon göçmenin sınırdışı edilmesinde kullanıldı. Güney Amerika'dan gelen diğerlerinin girişi de limanlarda engellendi.

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