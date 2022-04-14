https://tr.sputniknews.com/20220414/thy-yonetim-kurulu-ve-icra-komitesi-baskani-kendimize-ait-70-ucagimizla-rus-turist-tasimaya-talibiz-1055557656.html
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı: Kendimize ait 70 uçağımızla Rus turist taşımaya talibiz
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı: Kendimize ait 70 uçağımızla Rus turist taşımaya talibiz
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 70 uçaklık filo ile Rus turistleri taşımaya talip olduklarını belirterek "Kendimize ait... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T14:14+0300
2022-04-14T14:14+0300
2022-04-14T14:14+0300
türkiye
thy
ahmet bolat
rus turist
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Dünya gazetesinden Mustafa Kemal Çolak'a konuşan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 70 uçaklık filo ile Rus turistleri taşımaya gönüllü olduklarını söyledi.THY'nin hem büyüyen hem de kar eden bir şirket olduğunu belirten Bolat, konuyla ilgili şunları söyledi:"İGA’da çift haneli büyüyeceğiz, Türkiye’de, dünyada, Uzak Doğu’da, Güney Amerika’da büyüyeceğiz.Hizmet İhracatçıları Birliği olarak, eğitim ve sağlık turizmini hedefleyerek Güney Amerika’ya gideceğiz. THY’nin ülke müdürleri de bu konuda ihracatçıya yardımcı olabileceklerdir. Kendimize ait 70 uçağımızla Rus turist taşımaya talibiz. Charter. 3 milyon yolcu hedefliyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor.AnadoluJet’i büyütüyoruz. AnadoluJet’in Avrupa’ya uçmasını teşvik edeceğiz. Türkiye ve globalde daha da büyümesini sağlayacağız.Boeing 777’lerimizden 10 tanesini kargo uçağına dönüştüreceğiz. İhracatçılarımıza ek kapasiteler yaratacağız. İhracatı çok önemsiyoruz.Turkish Cargo’da yabancı ortaklık düşünüyoruz. Bizi dünya pazarlarında büyütecek, en öne çıkaracak stratejik ortaklıklara daima açığız.Uçak içinde havayolu şirketleri üzerinden yürüyen koltuk, galley (yeme-içme) ve eğlence alanlarındaki faaliyetleri tek çatıda toplamayı planlıyoruz."
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thy, ahmet bolat, rus turist
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı: Kendimize ait 70 uçağımızla Rus turist taşımaya talibiz
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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 70 uçaklık filo ile Rus turistleri taşımaya talip olduklarını belirterek "Kendimize ait 70 uçağımızla Rus turist taşımaya talibiz. Charter. 3 milyon yolcu hedefliyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
Dünya gazetesinden Mustafa Kemal Çolak'a konuşan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 70 uçaklık filo ile Rus turistleri taşımaya gönüllü olduklarını söyledi.
THY'nin hem büyüyen hem de kar eden bir şirket olduğunu belirten Bolat, konuyla ilgili şunları söyledi:
"İGA’da çift haneli büyüyeceğiz, Türkiye’de, dünyada, Uzak Doğu’da, Güney Amerika’da büyüyeceğiz.
Hizmet İhracatçıları Birliği olarak, eğitim ve sağlık turizmini hedefleyerek Güney Amerika’ya gideceğiz. THY’nin ülke müdürleri de bu konuda ihracatçıya yardımcı olabileceklerdir. Kendimize ait 70 uçağımızla Rus turist taşımaya talibiz. Charter. 3 milyon yolcu hedefliyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor.
AnadoluJet’i büyütüyoruz. AnadoluJet’in Avrupa’ya uçmasını teşvik edeceğiz. Türkiye ve globalde daha da büyümesini sağlayacağız.
Boeing 777’lerimizden 10 tanesini kargo uçağına dönüştüreceğiz. İhracatçılarımıza ek kapasiteler yaratacağız. İhracatı çok önemsiyoruz.
Turkish Cargo’da yabancı ortaklık düşünüyoruz. Bizi dünya pazarlarında büyütecek, en öne çıkaracak stratejik ortaklıklara daima açığız.
Uçak içinde havayolu şirketleri üzerinden yürüyen koltuk, galley (yeme-içme) ve eğlence alanlarındaki faaliyetleri tek çatıda toplamayı planlıyoruz."