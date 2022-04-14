https://tr.sputniknews.com/20220414/unver-sel-turkiyenin-rusyayla-uzlasarak-kirimdaki-tatar-varligini-surdurmesi-gerekiyor-1055561527.html

Ünver Sel: Türkiye’nin Rusya’yla uzlaşarak Kırım’daki Tatar varlığını sürdürmesi gerekiyor

Ünver Sel: Türkiye’nin Rusya’yla uzlaşarak Kırım’daki Tatar varlığını sürdürmesi gerekiyor

Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Rusya ile uzlaşarak oradaki Tatar nüfusunun varlığını... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T15:39+0300

2022-04-14T15:39+0300

2022-04-14T15:39+0300

görüş

rusya

ukrayna

kırım

kırım tatar meclisi

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

ünver sel

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Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Otonomu Başkanı Eyvaz Umerov, bir açıklama yaparak, Ukrayna hükümetinin Kırım Tatarları için Herson Bölgesi'nde yeni bir şehir kurulacağına dair vaatlerinin kurgudan ibaret olduğunun görüldüğünü söyledi.Umerov, Ukraynalı yetkililerin ve onların Rusya'da yasaklı aşırılık yanlısı Kırım Tatar Meclisi'nin kaçak lideri öncülüğündeki kişilerin 2015'ten beri Herson Bölgesi'nde Kırım'dan taşınmaya zorlanan kişiler için yeni bir şehir inşa etme vaatleri verdiğini anımsattı. "Yüzlerce apartman ve müstakil ev yapıp Rusya'ya bağlı Kırım'da yaşamak istemeyen herkese bedava dağıtacaklarına dair sözler verdiler. Yedi yıl geçti fakat ortada bir şehir yok. Vatanlarını terk edenler kiralık konutlarda, yurtlarda yaşıyor. Kentin inşasının bir kurgu ve yalan olduğu ortaya çıktı" diye devam eden Umerov, “Halk için tahsis edilen milyonlarca dolar, bir kez daha korkaklar ve kaçaklara güzel bir yaşam ve kişisel konfor sağlanması için kullanıldı" diye ekledi.Türkiye’den onlarca milyon dolar kaynak iddiasıUkrayna yönetiminin şehir projesi için Türkiye'den büyük miktarda para aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki Kırım Tatarlarının sorunlarının çözülmesi için onlarca milyon dolar kaynak aktardığını anlatan Umerov, fakat bunun yerine Meclis üyelerinin Kiev'de kendilerine lüks konutlar aldığının altını çizdi.‘Türkiye’nin Rusya ile uzlaşarak oradaki Tatar nüfusunun varlığını sürdürmesi gerekiyor’Umerov’un bu açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel, “Türkiye, Kırım Tatarlarına yardım için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) üzerinden konut yapmayı düşünüyordu ama onu gerçekleştirmedi. Yalnız Türkiye’nin Mustafa Cemilev (Kırımoğlu) üzerinden yaptığı birtakım yardımlar oldu” dedi ve şöyle devam etti:‘Türkiye’de sadece Ukrayna yanlısı Kırım Tatar derneklerini destekleniyor’Türkiye’nin Kırım yarımadası dışındaki Kırım Tatarlarını destekleme politikasının yanlış olduğunu ifade eden Sel, “Bugün Türkiye’nin sadece Ukrayna yanlısı Kırım Tatarlarını desteklemek yerine bütün hepsine destek vermesi gerekiyor. Türkiye’de de sadece Ukrayna yanlısı Kırım Tatar derneklerini destekleniyor. Bunlar ne Türk bayrağı ne de Kırım Tatar bayrağı taşıyorlar, enteresan bir şekilde faşist ve Nazist Ukraynalıların yanında hareket ediyorlar. Onların bu durumu ve Türkiye’nin bu tavrı bizi üzüyor. Türkiye sözde Kırım Tatarlarını destekliyorum diye bir grubu destekliyor ama halkın büyük çoğunluğunu görmezden geliyor” ifadelerini kullandı.‘Rusya’nın Kırım’a çok büyük yatırımları oldu’Ünver Sel, Rusya’nın Kırım’a yaptığı yatırımlara dair de şunları söyledi:

rusya

ukrayna

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rusya, ukrayna, kırım, kırım tatar meclisi, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, ünver sel