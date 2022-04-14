Ünver Sel: Türkiye’nin Rusya’yla uzlaşarak Kırım’daki Tatar varlığını sürdürmesi gerekiyor
© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluKırım Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünver Sel
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Rusya ile uzlaşarak oradaki Tatar nüfusunun varlığını sürdürmesi gerekiyor. Sürgünde olan Kırım Tatarlarının yarımadaya yerleşmesi konusunda da Türkiye’nin destek olması lazım” dedi.
Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Otonomu Başkanı Eyvaz Umerov, bir açıklama yaparak, Ukrayna hükümetinin Kırım Tatarları için Herson Bölgesi'nde yeni bir şehir kurulacağına dair vaatlerinin kurgudan ibaret olduğunun görüldüğünü söyledi.
Umerov, Ukraynalı yetkililerin ve onların Rusya'da yasaklı aşırılık yanlısı Kırım Tatar Meclisi'nin kaçak lideri öncülüğündeki kişilerin 2015'ten beri Herson Bölgesi'nde Kırım'dan taşınmaya zorlanan kişiler için yeni bir şehir inşa etme vaatleri verdiğini anımsattı. "Yüzlerce apartman ve müstakil ev yapıp Rusya'ya bağlı Kırım'da yaşamak istemeyen herkese bedava dağıtacaklarına dair sözler verdiler. Yedi yıl geçti fakat ortada bir şehir yok. Vatanlarını terk edenler kiralık konutlarda, yurtlarda yaşıyor. Kentin inşasının bir kurgu ve yalan olduğu ortaya çıktı" diye devam eden Umerov, “Halk için tahsis edilen milyonlarca dolar, bir kez daha korkaklar ve kaçaklara güzel bir yaşam ve kişisel konfor sağlanması için kullanıldı" diye ekledi.
Türkiye’den onlarca milyon dolar kaynak iddiası
Ukrayna yönetiminin şehir projesi için Türkiye'den büyük miktarda para aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki Kırım Tatarlarının sorunlarının çözülmesi için onlarca milyon dolar kaynak aktardığını anlatan Umerov, fakat bunun yerine Meclis üyelerinin Kiev'de kendilerine lüks konutlar aldığının altını çizdi.
‘Türkiye’nin Rusya ile uzlaşarak oradaki Tatar nüfusunun varlığını sürdürmesi gerekiyor’
Umerov’un bu açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel, “Türkiye, Kırım Tatarlarına yardım için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) üzerinden konut yapmayı düşünüyordu ama onu gerçekleştirmedi. Yalnız Türkiye’nin Mustafa Cemilev (Kırımoğlu) üzerinden yaptığı birtakım yardımlar oldu” dedi ve şöyle devam etti:
“Türkiye, Kiev’de Kırım Tatar Milli Meclisi binasını, Kırım müftülüğü binasını yaptı ve bazı Kırım Tatarlarına Kiev’de ev aldı. Ama Türkiye yanlış bir politika izliyor. Sadece Mustafa Cemilev üzerinden bir politika yürüterek Kırım Tatarlarını destekliyor izlenimi veriyor ama Kırım yarımadası ile ilgilenmiyor. Türkiye’nin esas olarak yarımada ile ilgilenmesi gerek çünkü Kırım konusunda Türkiye Moskova ile masaya oturmazsa Kırım Tatarları zarar görüyor. Kırım Tatar nüfusu azalıyor, buraya göçmenler geliyor. Kırım Yarımadası özellikle Doğu Ukrayna’dan bayağı bir göç aldı. Türkiye’nin Rusya ile uzlaşarak oradaki Tatar nüfusunun varlığını sürdürmesi gerekiyor. Hatta sürgünde olan Kırım Tatarlarının yarımadaya yerleşmesi konusunda da Türkiye’nin destek olması lazım. Ukrayna’da Kırım Tatarlarını muhafaza etmek Kırım’ın geleceği için uygun bir yol değil.”
‘Türkiye’de sadece Ukrayna yanlısı Kırım Tatar derneklerini destekleniyor’
Türkiye’nin Kırım yarımadası dışındaki Kırım Tatarlarını destekleme politikasının yanlış olduğunu ifade eden Sel, “Bugün Türkiye’nin sadece Ukrayna yanlısı Kırım Tatarlarını desteklemek yerine bütün hepsine destek vermesi gerekiyor. Türkiye’de de sadece Ukrayna yanlısı Kırım Tatar derneklerini destekleniyor. Bunlar ne Türk bayrağı ne de Kırım Tatar bayrağı taşıyorlar, enteresan bir şekilde faşist ve Nazist Ukraynalıların yanında hareket ediyorlar. Onların bu durumu ve Türkiye’nin bu tavrı bizi üzüyor. Türkiye sözde Kırım Tatarlarını destekliyorum diye bir grubu destekliyor ama halkın büyük çoğunluğunu görmezden geliyor” ifadelerini kullandı.
‘Rusya’nın Kırım’a çok büyük yatırımları oldu’
Ünver Sel, Rusya’nın Kırım’a yaptığı yatırımlara dair de şunları söyledi:
“Bugüne kadar Rusya’nın Kırım’a çok büyük yatırımları oldu. Ukrayna zamanında Kırım’daki bazı mahalleler çamur içindeydi. İnsanlar iki ayakkabı ile evden çıkıyordu, çamurdan çıkınca ayakkabısını değiştiriyordu. Altyapı çalışmaları ile bu sorun çözüldü. Kırım Tatarları yıllarca Ukrayna’dan bir okul bekledi yapılmadı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimiyle 1.200 kişilik Kırım Tatar okulu yapıldı. Ayrıca Kırımlıların onlarca yıldır bir cami isteği vardı, Ukraynalılar bu camiye izin vermediler. Türkiye de bu caminin projesine de Ukrayna zamanında 1.5 milyon dolar destek vermişti. Kırım Rusya’ya katıldıktan sonra bu cami Başkan Putin’in emriyle ve onun finansıyla bu cami bitmek üzere duruma geldi. Bu sene açılışı yapılacak.”