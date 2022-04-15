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Avusturya'dan resmi tanıma: Alevilik kendine özgü bir inanç
Avusturya'dan resmi tanıma: Alevilik kendine özgü bir inanç
Avusturya hükümeti, Aleviliğin hiçbir dine bağlı olmayan, bağımsız bir inanç sistemi olduğunu resmi olarak kabul etti. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T01:36+0300
2022-04-15T01:36+0300
dünya
alevi
avusturya
inanç
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Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) yıllardır Aleviliğin tanınması için yaptığı girişimler sonuçlandı.Gazete'de Duvar'da yer alan habere göre, Avusturya hükümeti, Alevi inancını resmi olarak tanıdı. Hükümet, Aleviliğin hiçbir dine bağlı olmadan, kendine özgü bağımsız bir inanç olduğunu kabul etti.Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Turak haberi "Hiçbir başarı tesadüf değildir! Yorulmadan mücadele verip direnenlere selam ola" sözleriyle duyurdu.Turak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:"Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu ailesi olarak 12 yıldır sürdürdüğümüz onurlu mücadelemizde, nihayet sonuç aldık ve dünya ilk defa bir ülke genelinde, Alevilik kendine özgü bir İnanç olarak tanındı!Konuyla ilgili detaylı bilgileri 20.04.2022 tarihinde, Viyana Alevi Kültür Merkezimizde yapacağımız basın açıklaması ile siz değerli dostlarımıza ve kamuoyuna paylaşacağız"
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alevi, avusturya, inanç

Avusturya'dan resmi tanıma: Alevilik kendine özgü bir inanç

01:36 15.04.2022
© Twitter/Avusturya Alevi Birlikleri FederasyonuAvusturya Alevi Birlikleri Federasyonu
Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© Twitter/Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu
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Avusturya hükümeti, Aleviliğin hiçbir dine bağlı olmayan, bağımsız bir inanç sistemi olduğunu resmi olarak kabul etti.
Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) yıllardır Aleviliğin tanınması için yaptığı girişimler sonuçlandı.
Gazete'de Duvar'da yer alan habere göre, Avusturya hükümeti, Alevi inancını resmi olarak tanıdı. Hükümet, Aleviliğin hiçbir dine bağlı olmadan, kendine özgü bağımsız bir inanç olduğunu kabul etti.

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Turak haberi "Hiçbir başarı tesadüf değildir! Yorulmadan mücadele verip direnenlere selam ola" sözleriyle duyurdu.
Turak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu ailesi olarak 12 yıldır sürdürdüğümüz onurlu mücadelemizde, nihayet sonuç aldık ve dünya ilk defa bir ülke genelinde, Alevilik kendine özgü bir İnanç olarak tanındı!
Konuyla ilgili detaylı bilgileri 20.04.2022 tarihinde, Viyana Alevi Kültür Merkezimizde yapacağımız basın açıklaması ile siz değerli dostlarımıza ve kamuoyuna paylaşacağız"
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