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Elektrik dağıtım şirketleri için yeni zorunluluk
Elektrik dağıtım şirketleri için yeni zorunluluk
Isparta'da kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintisinin tekrarlanmaması için dağıtım şirketlerine yıllık bakım planı hazırlama zorunluluğu getirildi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T16:51+0300
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türkiye
elektrik
dağıtım
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Elektrik kesintilerine karşı yeni bir önlem alınıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, elektrik dağıtım şirketlerine yıllık bakım planı hazırlama zorunluluğu getirildi.Yönetmeliğe göre; elektrik dağıtım şirketleri yıllık bakım planı hazırlamakla yükümlü olacak.Düzenli bakıma rağmen şebeke, kısmen ya da tamamen devre dışı kalırsa bu durumda uygulanacak acil durum yönetim planı da dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak.Şirketler acil durumlarda kullanılmak üzere mobil jeneratörler bulunduracak.
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elektrik, dağıtım

Elektrik dağıtım şirketleri için yeni zorunluluk

16:51 15.04.2022
© AAElektrik direkleri
Elektrik direkleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AA
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Isparta'da kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintisinin tekrarlanmaması için dağıtım şirketlerine yıllık bakım planı hazırlama zorunluluğu getirildi.
Elektrik kesintilerine karşı yeni bir önlem alınıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, elektrik dağıtım şirketlerine yıllık bakım planı hazırlama zorunluluğu getirildi.

Yönetmeliğe göre; elektrik dağıtım şirketleri yıllık bakım planı hazırlamakla yükümlü olacak.
Düzenli bakıma rağmen şebeke, kısmen ya da tamamen devre dışı kalırsa bu durumda uygulanacak acil durum yönetim planı da dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak.
Şirketler acil durumlarda kullanılmak üzere mobil jeneratörler bulunduracak.
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