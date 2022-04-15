https://tr.sputniknews.com/20220415/elektrik-dagitim-sirketleri-icin-yeni-zorunluluk-1055592479.html

Elektrik dağıtım şirketleri için yeni zorunluluk

Elektrik dağıtım şirketleri için yeni zorunluluk

Isparta'da kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintisinin tekrarlanmaması için dağıtım şirketlerine yıllık bakım planı hazırlama zorunluluğu getirildi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T16:51+0300

2022-04-15T16:51+0300

2022-04-15T16:51+0300

türkiye

elektrik

dağıtım

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Elektrik kesintilerine karşı yeni bir önlem alınıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, elektrik dağıtım şirketlerine yıllık bakım planı hazırlama zorunluluğu getirildi.Yönetmeliğe göre; elektrik dağıtım şirketleri yıllık bakım planı hazırlamakla yükümlü olacak.Düzenli bakıma rağmen şebeke, kısmen ya da tamamen devre dışı kalırsa bu durumda uygulanacak acil durum yönetim planı da dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak.Şirketler acil durumlarda kullanılmak üzere mobil jeneratörler bulunduracak.

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elektrik, dağıtım