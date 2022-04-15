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İBB 'Ulaştırma Bakanlığı’nı sübvanse etmemiz isteniyor' dedi; Marmaray 'yalancılıkla' suçladı
İBB 'Ulaştırma Bakanlığı’nı sübvanse etmemiz isteniyor' dedi; Marmaray 'yalancılıkla' suçladı
İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zammın öğrencilere yansıyan kısmının belediye tarafından karşılamasına ilişkin kararın yankıları sürüyor. İBB Sözcüsü Murat... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T20:23+0300
2022-04-15T20:23+0300
ekonomi
ibb
akbil
ulaşım
zam
ekrem imamoğlu
iett
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi nisan ayı oturumunda, toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün belediye tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.Kararı veto edeceğini açıklayan İmamoğlu, "Çünkü, siz hizmet mi yapmak istiyorsunuz? Gençlere yardımcı mı olmak istiyorsunuz? Ankara'dan gençlere, üniversite öğrencilerine, aldıkları burslardan dolayı mağdur olmuş olan gençlere ya da ya da ekonomik kriz altında kırılmasınlar, bükülmesinler diye onların burslarını, onlara yapılan yardımları 2 katına çıkartın" dedi.İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen Marmaray’ı sübvanse edeceklerini söyledi.İBB Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı’nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız" ifadesini kullandı.Ongun'un paylaşımına Marmaray'ın Twitter hesabından yanıt geldi. Paylaşımda, "Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır" denildi.
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ibb, akbil, ulaşım, zam, ekrem imamoğlu, iett

İBB 'Ulaştırma Bakanlığı’nı sübvanse etmemiz isteniyor' dedi; Marmaray 'yalancılıkla' suçladı

20:23 15.04.2022
© AAİstanbulkart/Akbil
İstanbulkart/Akbil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AA
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İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zammın öğrencilere yansıyan kısmının belediye tarafından karşılamasına ilişkin kararın yankıları sürüyor. İBB Sözcüsü Murat Ongun ve Marmaray Twitter'da tartıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi nisan ayı oturumunda, toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün belediye tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.
Kararı veto edeceğini açıklayan İmamoğlu, "Çünkü, siz hizmet mi yapmak istiyorsunuz? Gençlere yardımcı mı olmak istiyorsunuz? Ankara'dan gençlere, üniversite öğrencilerine, aldıkları burslardan dolayı mağdur olmuş olan gençlere ya da ya da ekonomik kriz altında kırılmasınlar, bükülmesinler diye onların burslarını, onlara yapılan yardımları 2 katına çıkartın" dedi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen Marmaray’ı sübvanse edeceklerini söyledi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı’nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız" ifadesini kullandı.
Ongun'un paylaşımına Marmaray'ın Twitter hesabından yanıt geldi. Paylaşımda, "Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır" denildi.
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