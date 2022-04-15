https://tr.sputniknews.com/20220415/ugandada-ordu-tirtil-istilasiyla-mucadele-icin-gorevlendirildi-1055587851.html

Uganda'da ordu tırtıl istilasıyla mücadele için görevlendirildi

Uganda'da ordu tırtıl istilasıyla mücadele için görevlendirildi

Uganda'da hükümet, 13 bin dönüm ekili mahsulü yok eden Afrika tırtılıyla mücadele için orduyu görevlendirdi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T14:51+0300

2022-04-15T14:51+0300

2022-04-15T15:00+0300

uganda

dünya

tırtıl

ordu

tarım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1055587778_0:102:1921:1182_1920x0_80_0_0_82415710c0c8dcadc995f33fada985e2.jpg

Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja, parlamentoda yaptığı konuşmada, halihazırda 40'tan fazla bölgede bulunan tırtılların mısır, darı, sorgum ve buğday gibi mahsullere ve meralara zarar verdiğini söyledi.Tırtıl istilasıyla mücadele için Uganda ordusunu görevlendirdiklerini açıklayan Başbakan Nabbaja, "Daha önce çekirge istilasına karşı savaşmak için eğitilmiş 100 ordu personeli, bu tırtılları püskürterek karada savaşmak için konuşlandırılacak" dedi.Nabbaja ayrıca, ilaçlama için distribütörlerinden yeterli malzeme stoklamalarını istedi.Rüzgar ve kuru havanın yanı sıra yağmurun gecikmesi nedeniyle tırtıllar hızla yayılıyor.Hükümetten mahsulleri etkilenen çiftçilere tazminat ödemesini isteyen milletvekili Santa Alum da "Gayrisafi milli hasılanın yüzde 22’sini tarım gelirleri oluşturuyor. İstilanın önüne geçilmezse açlığın ve kıtlığın baş göstermesi kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı.Uganda Tarım Bakanlığının verilerine göre, bugüne kadar yaklaşık 1407 çiftçi tırtıl istilasından etkilendi. Önemli bir mısır üreticisi olan Uganda, yıllık üretiminin büyük bölümünü Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kenya gibi komşu ülkelere ihraç ediyor.Amerika'ya özgü olan 'ordu kurdu', Afrika’da ilk olarak 2016 yılının başlarında Orta ve Batı Afrika'da tespit edildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, ordu kurdu, 2 yıl içinde Sahra Altı Afrika'nın neredeyse tamamına yayıldı.

uganda

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uganda, tırtıl, ordu, tarım