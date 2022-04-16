Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220416/dunya-saglik-orgutu-ingilterede-nedeni-belirsiz-74-hepatit-vakasi-tespit-edildi-1055601588.html
Dünya Sağlık Örgütü: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini bildirdi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T03:10+0300
2022-04-16T03:10+0300
dünya
ingiltere
dünya sağlık örgütü (dsö)
hepatit a
hepatit c
hepatit b
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043927090_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_9c8d1ce0da3ba0db55628144a937dc53.jpg
Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta ağır hepatit hastalığı görüldüğü, 8 Nisan'da İngiltere genelinde hepatitli çocuk sayısının 74'e yükseldiği aktarıldı.Virüsün hangi yollarla bulaştığının bilinmediği ve tespit edilen hepatit örneklerinin halihazırda laboratuvarda incelendiği ifade edilen açıklamada, hepatit tespit edilen çocuklarda mart ayından bu yana sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü ifade edildi.Açıklamada, bazı vakaların karaciğer uzmanına götürülerek tedavi edildiği, 6 vakada ise karaciğer nakli yapılmak zorunda kalındığı kaydedildi.Vakalardan birinin epidemiyolojik yani hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle temas nedeniyle oluştuğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, diğer vakaların nereden bulaştığına dair net bilgi paylaşılmadı.Şimdiye kadar hepatit kaynaklı can kaybı yaşanmadı.Yetkililer hastalığın sebebini araştırıyorDSÖ'nün açıklamasının ardından basına konuşan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının Klinik ve Yeni Çıkan Salgınlar Direktörü Dr. Meera Chang, virüsün çocuklara bulaşma sebebine dair yetkililerin ülke genelinde incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.Dr. Chang, vakalardan birinin üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs enfeksiyonu olma ihtimali üzerinde durduklarını fakat diğer potansiyel sebepleri de araştırdıklarını bildirdi.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043927090_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_a0e763653a2bb85c3e73c6445c374e8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, dünya sağlık örgütü (dsö), hepatit a, hepatit c, hepatit b

Dünya Sağlık Örgütü: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi

03:10 16.04.2022
© REUTERS / Denis BalibouseDünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / Denis Balibouse
Abone olTelegram
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini bildirdi.
Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta ağır hepatit hastalığı görüldüğü, 8 Nisan'da İngiltere genelinde hepatitli çocuk sayısının 74'e yükseldiği aktarıldı.
Virüsün hangi yollarla bulaştığının bilinmediği ve tespit edilen hepatit örneklerinin halihazırda laboratuvarda incelendiği ifade edilen açıklamada, hepatit tespit edilen çocuklarda mart ayından bu yana sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, bazı vakaların karaciğer uzmanına götürülerek tedavi edildiği, 6 vakada ise karaciğer nakli yapılmak zorunda kalındığı kaydedildi.
Vakalardan birinin epidemiyolojik yani hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle temas nedeniyle oluştuğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, diğer vakaların nereden bulaştığına dair net bilgi paylaşılmadı.
Şimdiye kadar hepatit kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

Yetkililer hastalığın sebebini araştırıyor

DSÖ'nün açıklamasının ardından basına konuşan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının Klinik ve Yeni Çıkan Salgınlar Direktörü Dr. Meera Chang, virüsün çocuklara bulaşma sebebine dair yetkililerin ülke genelinde incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.
Dr. Chang, vakalardan birinin üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs enfeksiyonu olma ihtimali üzerinde durduklarını fakat diğer potansiyel sebepleri de araştırdıklarını bildirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала