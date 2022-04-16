https://tr.sputniknews.com/20220416/ehliyet-sinavinda-uzerinden-kredi-karti-gorunumlu-bocek-cikti-1055600649.html

Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı

Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için bir kişinin üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T00:28+0300

2022-04-16T00:28+0300

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türkiye

bursa

inegöl

ehliyet

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Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Sınav görevlisi sınava giren H.F. isimli şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi. Şahsı inleyen görevli, üzerine kurulu düzeneği gördü. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.F.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 adet kulak içi kulaklık, 1 adet wifi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi. Şüphelinin kulaklarında bulunan ‘böcek’ cımbız yardımıyla çıkartıldı. Şüpheli hastanedeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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bursa, inegöl, ehliyet