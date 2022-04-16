https://tr.sputniknews.com/20220416/ehliyet-sinavinda-uzerinden-kredi-karti-gorunumlu-bocek-cikti-1055600649.html
Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı
Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için bir kişinin üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T00:28+0300
2022-04-16T00:28+0300
2022-04-16T00:28+0300
türkiye
bursa
inegöl
ehliyet
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Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Sınav görevlisi sınava giren H.F. isimli şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi. Şahsı inleyen görevli, üzerine kurulu düzeneği gördü. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.F.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 adet kulak içi kulaklık, 1 adet wifi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi. Şüphelinin kulaklarında bulunan ‘böcek’ cımbız yardımıyla çıkartıldı. Şüpheli hastanedeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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bursa, inegöl, ehliyet
Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için bir kişinin üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi.
Sınav görevlisi sınava giren H.F. isimli şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi. Şahsı inleyen görevli, üzerine kurulu düzeneği gördü. Durum polis ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.F.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 adet kulak içi kulaklık, 1 adet wifi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi.
Şüphelinin kulaklarında bulunan ‘böcek’ cımbız yardımıyla çıkartıldı. Şüpheli hastanedeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.