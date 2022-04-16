İnce'den muhalefete: Söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz?

"Birinci turda Erdoğan alıyorsa yapılacak bir şey yok, alıyor zaten. Alamıyorsa kanun zaten öyle diyor, kim birinci, ikinci ise seçime onlar girebilir. Biz diyelim birinci, ikinci olamadık, üçüncü, beşinci olduk. Birisi Erdoğan, öbürü kimse onu destekleyeceğiz. Bu kadar basit. Neden bölücü oluyormuşuz. O zaman ben muhalefette olanlara sesleniyorum. Ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. (İlk turda) Biz olamazsak birinci ya da ikinci, siz olursanız, ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz? Arada laf atıyorlar bazı troller 'Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme' diye yazıyorlar. Onlara sadece şunu söyleyeceğim; iyi düşünürsen kim Erdoğan'ın adamı, ben miyim başkaları mı anlarsın ama iyi düşün. İyi düşünürsen kim Erdoğan'a hizmet ediyor anlarsın. Tarafsız bir gözle bakacaksın, masaya yatıracaksın."