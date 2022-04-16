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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220416/ukraynada-mahkeme-muhalif-lider-medvedcukun-tutuklanip-hapse-gonderilmesine-hukmetti-1055613670.html
Ukrayna’da mahkeme muhalif lider Medvedçuk’un tutuklanıp hapse gönderilmesine hükmetti
Ukrayna’da mahkeme muhalif lider Medvedçuk’un tutuklanıp hapse gönderilmesine hükmetti
Lviv’de bir mahkeme Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk’un tutuklanmasına karar verdi. Lıçakovskiy mahkemesinin kararına göre Medvedçuk’un kefalet ile... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T20:21+0300
2022-04-16T20:25+0300
viktor medvedçuk
ukrayna krizi
tutuklanma
kiev
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Ukrayna’nın gözaltında tutulan muhalif lider Viktor Medvedçuk'un un tutuklanıp hapse gönderilmesine hükmedildi.Ukrayna’da vatana ihanet suçlanan ve geçen seneden beri başkent Kiev’de ev hapsinde tutulan Medvedçuk, şubat sonunda kaçmış, daha sonra bu hafta Ukrayna güçleri tarafından yakalanmıştı. Kiev, Medvedçuk’u Ukraynalı esir askerler karşılığında Rusya ile takas etmek istiyor. Kremlin yetkilileriyse, Medvedçuk’un savaş esiri olmadığını kaydetti. Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko, siyasi sebeplerle suçlanıp hapiste tutulduğunu söylediği eşinin serbest kalmasına yardımcı olmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil pek çok lidere yardım çağrısı yaptı.
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viktor medvedçuk, tutuklanma, kiev

Ukrayna’da mahkeme muhalif lider Medvedçuk’un tutuklanıp hapse gönderilmesine hükmetti

20:21 16.04.2022 (güncellendi: 20:25 16.04.2022)
© SputnikViktor Medvedçuk
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
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Lviv’de bir mahkeme Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk’un tutuklanmasına karar verdi. Lıçakovskiy mahkemesinin kararına göre Medvedçuk’un kefalet ile serbest bırakılması da mümkün olmayacak.
Ukrayna’nın gözaltında tutulan muhalif lider Viktor Medvedçuk'un un tutuklanıp hapse gönderilmesine hükmedildi.
Ukrayna’da vatana ihanet suçlanan ve geçen seneden beri başkent Kiev’de ev hapsinde tutulan Medvedçuk, şubat sonunda kaçmış, daha sonra bu hafta Ukrayna güçleri tarafından yakalanmıştı.
Kiev, Medvedçuk’u Ukraynalı esir askerler karşılığında Rusya ile takas etmek istiyor. Kremlin yetkilileriyse, Medvedçuk’un savaş esiri olmadığını kaydetti.
Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko, siyasi sebeplerle suçlanıp hapiste tutulduğunu söylediği eşinin serbest kalmasına yardımcı olmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil pek çok lidere yardım çağrısı yaptı.
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