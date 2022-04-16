https://tr.sputniknews.com/20220416/ukraynada-mahkeme-muhalif-lider-medvedcukun-tutuklanip-hapse-gonderilmesine-hukmetti-1055613670.html
Ukrayna’da mahkeme muhalif lider Medvedçuk’un tutuklanıp hapse gönderilmesine hükmetti
Ukrayna’da mahkeme muhalif lider Medvedçuk’un tutuklanıp hapse gönderilmesine hükmetti
Lviv’de bir mahkeme Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk’un tutuklanmasına karar verdi. Lıçakovskiy mahkemesinin kararına göre Medvedçuk’un kefalet ile... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T20:21+0300
2022-04-16T20:21+0300
2022-04-16T20:25+0300
viktor medvedçuk
ukrayna krizi
tutuklanma
kiev
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Ukrayna’nın gözaltında tutulan muhalif lider Viktor Medvedçuk'un un tutuklanıp hapse gönderilmesine hükmedildi.Ukrayna’da vatana ihanet suçlanan ve geçen seneden beri başkent Kiev’de ev hapsinde tutulan Medvedçuk, şubat sonunda kaçmış, daha sonra bu hafta Ukrayna güçleri tarafından yakalanmıştı. Kiev, Medvedçuk’u Ukraynalı esir askerler karşılığında Rusya ile takas etmek istiyor. Kremlin yetkilileriyse, Medvedçuk’un savaş esiri olmadığını kaydetti. Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko, siyasi sebeplerle suçlanıp hapiste tutulduğunu söylediği eşinin serbest kalmasına yardımcı olmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil pek çok lidere yardım çağrısı yaptı.
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viktor medvedçuk, tutuklanma, kiev
Ukrayna’da mahkeme muhalif lider Medvedçuk’un tutuklanıp hapse gönderilmesine hükmetti
20:21 16.04.2022 (güncellendi: 20:25 16.04.2022) Abone ol
Lviv’de bir mahkeme Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk’un tutuklanmasına karar verdi. Lıçakovskiy mahkemesinin kararına göre Medvedçuk’un kefalet ile serbest bırakılması da mümkün olmayacak.
Ukrayna’nın gözaltında tutulan muhalif lider Viktor Medvedçuk'un un tutuklanıp hapse gönderilmesine hükmedildi.
Ukrayna’da vatana ihanet suçlanan ve geçen seneden beri başkent Kiev’de ev hapsinde tutulan Medvedçuk, şubat sonunda kaçmış, daha sonra bu hafta Ukrayna güçleri tarafından yakalanmıştı.
Kiev, Medvedçuk’u Ukraynalı esir askerler karşılığında Rusya ile takas etmek istiyor. Kremlin yetkilileriyse, Medvedçuk’un savaş esiri olmadığını kaydetti.
Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko,
siyasi sebeplerle suçlanıp hapiste tutulduğunu söylediği eşinin serbest kalmasına yardımcı olmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dahil pek çok lidere yardım çağrısı yaptı.