https://tr.sputniknews.com/20220416/ukraynada-mahkeme-muhalif-lider-medvedcukun-tutuklanip-hapse-gonderilmesine-hukmetti-1055613670.html

Ukrayna’da mahkeme muhalif lider Medvedçuk’un tutuklanıp hapse gönderilmesine hükmetti

Ukrayna’da mahkeme muhalif lider Medvedçuk’un tutuklanıp hapse gönderilmesine hükmetti

Lviv’de bir mahkeme Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk’un tutuklanmasına karar verdi. Lıçakovskiy mahkemesinin kararına göre Medvedçuk’un kefalet ile... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T20:21+0300

2022-04-16T20:21+0300

2022-04-16T20:25+0300

viktor medvedçuk

ukrayna krizi

tutuklanma

kiev

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Ukrayna’nın gözaltında tutulan muhalif lider Viktor Medvedçuk'un un tutuklanıp hapse gönderilmesine hükmedildi.Ukrayna’da vatana ihanet suçlanan ve geçen seneden beri başkent Kiev’de ev hapsinde tutulan Medvedçuk, şubat sonunda kaçmış, daha sonra bu hafta Ukrayna güçleri tarafından yakalanmıştı. Kiev, Medvedçuk’u Ukraynalı esir askerler karşılığında Rusya ile takas etmek istiyor. Kremlin yetkilileriyse, Medvedçuk’un savaş esiri olmadığını kaydetti. Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko, siyasi sebeplerle suçlanıp hapiste tutulduğunu söylediği eşinin serbest kalmasına yardımcı olmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil pek çok lidere yardım çağrısı yaptı.

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