AK Partili Kandemir: Bu yazdan itibaren bolluğu, bereketi göreceğiz

"Şu karşımızda masa kuranlar maalesef ayaklarını bu topraklara basmıyor. Bizde istiyoruz ki karşımızda öyle bir muhalefet olsun ki gerçekten bizi eleştirsin, yerli olsun, milli olsun ve biz de onlardan ders alalım, varsa doğruları değerlendirelim, gereğini yapalım. Bunların derdi başka. Milletimiz de görüyor ama bizim de anlatmamız lazım. Şimdi bunlar, HDP ile kol kola girenler, terörle yan yana duranlar milletin huzuruna gelecek. Mecliste 'milliyetçiyim' diye geçinip HDP ile el kaldıran, aynı masanın çevresinde, önünde, arkasında kol kola girenler milletin huzuruna gelecek. Bizim milletimiz kim hangi gölgelerde yürürse yürüsün, kimin gölgesine sığınırsa sığınsın boyunun ölçüsünü verir. Teraziye çıkacaklar o zaman göreceğiz el mi yaman bey mi yaman. İnşallah yarınlarımız bugünlerden daha güzel olacak, soframız zenginleşecek, bereket artacak, bolluk artacak. Hiç endişeniz olmasın. Şu dışarıda yaşanan, ülkemizi etkileyen sıkıntıları biz aşarız. 20 senede neleri aşmadık biz. İnanıyorum ki inşallah bunları da aşacağız."