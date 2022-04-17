https://tr.sputniknews.com/20220417/ev-arkadasini-basina-cekicle-vurarak-oldurdu-1055632072.html
Ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü
Ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü
Muğla Fethiye'de ev arkadaşları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ev arkadaşı C.İ' nin başına çekiçle vurduğu Gürol Uslu hayatını kaybetti. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T23:40+0300
2022-04-17T23:40+0300
2022-04-17T23:39+0300
ev arkadaşı
türkiye
cinayet
öldürme
fethiye
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kişi tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Gürol Uslu ile 26 yaşındaki ev arkadaşı C.İ. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.İ, Uslu'nun başına çekiçle vurdu.Olayın ardından C.İ. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve teslim oldu.Eve sevk edilen sağlık ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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ev arkadaşı, cinayet, öldürme, fethiye
Ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü
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Muğla Fethiye'de ev arkadaşları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ev arkadaşı C.İ' nin başına çekiçle vurduğu Gürol Uslu hayatını kaybetti.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kişi tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.
Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Gürol Uslu ile 26 yaşındaki ev arkadaşı C.İ. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.İ, Uslu'nun başına çekiçle vurdu.
Olayın ardından C.İ. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve teslim oldu.
Eve sevk edilen sağlık ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.