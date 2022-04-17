https://tr.sputniknews.com/20220417/ev-arkadasini-basina-cekicle-vurarak-oldurdu-1055632072.html

Ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü

Ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü

Muğla Fethiye'de ev arkadaşları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ev arkadaşı C.İ' nin başına çekiçle vurduğu Gürol Uslu hayatını kaybetti. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T23:40+0300

2022-04-17T23:40+0300

2022-04-17T23:39+0300

ev arkadaşı

türkiye

cinayet

öldürme

fethiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/11/1055632133_0:148:1575:1034_1920x0_80_0_0_5fe3dbd63613db388506a2d03dc918ab.jpg

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kişi tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Gürol Uslu ile 26 yaşındaki ev arkadaşı C.İ. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.İ, Uslu'nun başına çekiçle vurdu.Olayın ardından C.İ. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve teslim oldu.Eve sevk edilen sağlık ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

türkiye

fethiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ev arkadaşı, cinayet, öldürme, fethiye