İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' Gaziantep'te

© DHA Kaplan yavrusunun çok özel bir cins olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti: "Bu kaplan dünyada çok az bulunan türden. Hayvanat bahçemizi kaplanlarıyla, aslanlarıyla yaklaşık 700 çeşit türüyle çok özel bir yer. Binlerce ailemiz çocuklarıyla bu aileyi ziyaret etmeye geliyor. Beyaz kaplanımızın burada olması bizi daha da zenginleştirdi. 'Ben daha önce geldim' diyenlere, 'bir de gelin Kartopu'muzu görün diyoruz. Bu yıl çok kar yağdı ve bu sebeple kaplan yavrumuzun adını Kartopu koymaya karar verdik. Ziyaretçilerimiz gelsinler, bir de Kartopu'muzu buz mavisi gözlerini ve güzel rengini görsünler. İnşallah bu kaplan bu aileye uğurlu gelir, çünkü bu aile çok özel bir aile ve Avrupa'da 3'üncü dünyada 4yüz."