https://tr.sputniknews.com/20220417/kanadada-teravih-namazindan-cikanlara-ates-acildi-5-yarali-1055618372.html

Kanada’da teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: 5 yaralı

Kanada’da teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: 5 yaralı

Kanada’nın Toronto kentinde, teravih namazından çıkanların üzerine bir araçtan ateş açılması sonucu 5 kişi yaralandı. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T03:27+0300

2022-04-17T03:27+0300

2022-04-17T03:27+0300

dünya

kanada

teravih namazı

cami

silahlı saldırı

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Toronto Polisi Sözcüsü David Rydzik, yaptığı açıklamada, olayın, Scarborough bölgesindeki Ebubekir-i Sıddık Camisi'nde meydana geldiğini ifade etti.Cumartesi yerel saatle 01.00 sularında teravih namazından çıkan 5 kişinin, yoldan geçen bir araçtaki kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandığını bildiren Rydzik, yaralananların, husumete sebep olacak herhangi bir olaya karıştığını gösteren bilgi olmadığını belirtti.Rydzik, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, üçünün taburcu edildiğini, ikisinin ise tedavilerinin sürdüğünü söyledi.Olayın gerçekleştiği Ebubekir-i Sıddık Camisi'nin bağlı olduğu Scarborough Müslümanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nadeem Sheikh de "Gerçekten üzgün ve endişeliyim. Bu sabah 5 kardeşimiz vuruldu. Saldırganların bir an önce bulunup adalete teslim edilmelerini istiyoruz" dedi.

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kanada, teravih namazı, cami, silahlı saldırı