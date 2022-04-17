https://tr.sputniknews.com/20220417/meteorolojiden-marmara-ve-ege-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1055616634.html

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T00:02+0300

2022-04-17T00:02+0300

2022-04-16T23:59+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

ege

marmara denizi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Marmara Bölgesi'nin batısı ve Ege'nin kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Meteoroloji'nin açıklamasına göre, yarın Marmara'nın batısı ve kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor.Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

türkiye

ege

marmara denizi

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meteoroloji genel müdürlüğü, ege, marmara denizi