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Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T00:02+0300
2022-04-16T23:59+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
ege
marmara denizi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Marmara Bölgesi'nin batısı ve Ege'nin kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Meteoroloji'nin açıklamasına göre, yarın Marmara'nın batısı ve kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor.Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
türkiye
ege
marmara denizi
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meteoroloji genel müdürlüğü, ege, marmara denizi

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı

00:02 17.04.2022
© AA / Serhat ÇağdaşYağmur- Sağanak yağış
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© AA / Serhat Çağdaş
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Marmara Bölgesi'nin batısı ve Ege'nin kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre, yarın Marmara'nın batısı ve kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor.
Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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