New York'ta Uluslararası Yastık Savaşı Günü

© AABu kapsamda, her yıl onlarca kentte etkinlikler düzenleniyor.
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Bu kapsamda, her yıl onlarca kentte etkinlikler düzenleniyor.
© AABir araya gelenler, yanlarında getirdikleri yastıklarla birbirlerine saldırdı.
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© AA
Bir araya gelenler, yanlarında getirdikleri yastıklarla birbirlerine saldırdı.
© AAYanlarında getirdikleri yastıklarla birbirlerine saldıran gruplar, renkli görüntüler oluşturdu.
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Yanlarında getirdikleri yastıklarla birbirlerine saldıran gruplar, renkli görüntüler oluşturdu.
© AANisan ayının ilk cumartesi günü birçok ülkede Uluslararası Yastık Savaşı Günü olarak adlandırılıyor.
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© AA
Nisan ayının ilk cumartesi günü birçok ülkede Uluslararası Yastık Savaşı Günü olarak adlandırılıyor.
© AA
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© AA