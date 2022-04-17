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New York'ta Uluslararası Yastık Savaşı Günü
New York'ta Uluslararası Yastık Savaşı Günü
ABD'nin New York kentinde 'Uluslararası Yastık Savaşı Günü' kapsamında etkinlik düzenlendi. Bir araya gelenler yastık savaşı yaptı. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
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yastık savaşı, фото, new york

New York'ta Uluslararası Yastık Savaşı Günü

12:35 17.04.2022 (güncellendi: 12:40 17.04.2022)
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ABD'nin New York kentinde 'Uluslararası Yastık Savaşı Günü' kapsamında etkinlik düzenlendi. Bir araya gelenler yastık savaşı yaptı.
© AABu kapsamda, her yıl onlarca kentte etkinlikler düzenleniyor.
New York'ta Uluslararası Yastık Savaşı Günü - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Bu kapsamda, her yıl onlarca kentte etkinlikler düzenleniyor.
© AABir araya gelenler, yanlarında getirdikleri yastıklarla birbirlerine saldırdı.
New York'ta Uluslararası Yastık Savaşı Günü - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Bir araya gelenler, yanlarında getirdikleri yastıklarla birbirlerine saldırdı.
© AAYanlarında getirdikleri yastıklarla birbirlerine saldıran gruplar, renkli görüntüler oluşturdu.
New York'ta Uluslararası Yastık Savaşı Günü - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Yanlarında getirdikleri yastıklarla birbirlerine saldıran gruplar, renkli görüntüler oluşturdu.
© AANisan ayının ilk cumartesi günü birçok ülkede Uluslararası Yastık Savaşı Günü olarak adlandırılıyor.
New York'ta Uluslararası Yastık Savaşı Günü - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Nisan ayının ilk cumartesi günü birçok ülkede Uluslararası Yastık Savaşı Günü olarak adlandırılıyor.
© AA
New York'ta Uluslararası Yastık Savaşı Günü - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
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