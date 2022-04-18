https://tr.sputniknews.com/20220418/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-kalles-teror-orgutune-aman-vermemekte-kararliyiz-1055660530.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kalleş terör örgütüne aman vermemekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kalleş terör örgütüne aman vermemekte kararlıyız
Oktay, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine başlattığı Pençe Kilit... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T23:25+0300
2022-04-18T23:25+0300
2022-04-18T23:25+0300
türkiye
fuat oktay
pençe kilit operasyonu
tsk
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TSK'nın Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını yok ettiğini vurgulayan Oktay, "Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
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fuat oktay, pençe kilit operasyonu, tsk
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kalleş terör örgütüne aman vermemekte kararlıyız
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Oktay, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Kalleş terör örgütüne aman vermemekte kararlıyız" dedi.
TSK'nın Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını yok ettiğini vurgulayan Oktay, "Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.