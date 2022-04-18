https://tr.sputniknews.com/20220418/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-kalles-teror-orgutune-aman-vermemekte-kararliyiz-1055660530.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kalleş terör örgütüne aman vermemekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kalleş terör örgütüne aman vermemekte kararlıyız

Oktay, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine başlattığı Pençe Kilit... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T23:25+0300

2022-04-18T23:25+0300

2022-04-18T23:25+0300

türkiye

fuat oktay

pençe kilit operasyonu

tsk

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TSK'nın Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını yok ettiğini vurgulayan Oktay, "Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

türkiye

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fuat oktay, pençe kilit operasyonu, tsk